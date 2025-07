Ex-Bayern, Thomas Muller deve assinar com time canadense

Após a despedida do Bayern de Munique ao final da última temporada, Thomas Muller deve assinar com o Vancouver Whitecaps, do Canadá. Com 35 anos, o alemão decidiu que se juntará à equipe da América do Norte por dois anos. A informação é do jornalista Tom Bogert junto a Ben Jacobs.

O time canadense ocupa atualmente a segunda colocação na tabela da conferência oeste da MLS, com 45 pontos em 24 jogos.

Marcas de Muller

Ídolo do Bayern de Munique, Muller deixou a equipe em junho, ao final de seu contrato, que não foi renovado pelo clube. O meia-atacante vestiu as cores do time por 17 anos e conquistou duas Ligas dos Campeões, além de 13 títulos do Campeonato Alemão.

Com 250 gols, Muller é o terceiro maior artilheiro da história do Bayern, atrás apenas de Lewandowski e Gerd Muller.

Além dos títulos pela equipe, o meia também foi um dos pilares da seleção alemã campeã da Copa do Mundo de 2014. O atleta inclusive foi responsável pelo primeiro gol da histórica goleada por 7 a 1 sobre o Brasil no torneio.