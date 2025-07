Escalação do Corinthians: Dorival deve ter retorno de trio ofensivo para encarar o Palmeiras

O Corinthians está pronto para o Derby e deve contar com o retorno do trio Yuri Alberto, Garro e Memphis. Na manhã desta terça-feira, o elenco alvinegro fez o último treino e encerrou a preparação para o clássico contra o Palmeiras, válido pela oitavas de final da Copa do Brasil.

Depois de um vídeo com instruções táticas e uma atividade de força na academia, os jogadores rumaram ao gramado no CT Dr. Joaquim Grava e realizaram um exercício tático em campo reduzido, além de um trabalho tático estratégico e jogadas de bola parada.

O técnico Dorival Júnior deverá, enfim, ter o trio Yuri Alberto, Rodrigo Garro e Memphis Depay junto em campo pela primeira vez. Os três não atuam juntos desde o último dia 27 de março, quando também enfrentaram o Palmeiras no jogo de volta da final do Paulistão.

A tendência, portanto, é que Dorival tenha praticamente força máxima para o confronto. Os únicos desfalques são o volante Maycon (lesão muscular na coxa direita) e o lateral Hugo (hérnia inguinal).

Uma provável escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Carrillo e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

O Corinthians recebe o Palmeiras nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O Timão vive um momento de oscilação e não vence há três partidas, com dois empates e uma derrota. Uma vitória sobre o rival Palmeiras, portanto, levará o time a abrir vantagem no mata-mata e pode dar mais confiança aos comandados de Dorival Júnior.