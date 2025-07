Entenda por que Lucas Ferreira ainda não jogou com Crespo no São Paulo

A ausência do nome de um garoto de Cotia nas escalações do técnico Hernán Crespo chamou a atenção da torcida do São Paulo. Lucas Ferreira ainda não ganhou minutos com o treinador, que retornou ao Tricolor para sua segunda passagem na metade de julho.

Lucas Ferreira ainda não entrou em campo sob o comando de Crespo, nem mesmo saindo do banco de reservas. Tal fato despertou a curiosidade dos torcedores, uma vez que o jovem havia se consolidado como um dos titulares do São Paulo com o então técnico Luis Zubeldía.

Crespo, então, explicou a situação de Lucas Ferreira e justificou a ausência do atacante. O comandante ainda citou o exemplo de Ferreirinha, que apesar de não ser titular, tem entrado no segundo minuto e aproveitado as oportunidades em campo.

"Quando nós chegamos, o Lucas não estava bem, tinha um problema. Então ele quase perdeu a primeira parte da nossa 'pré-temporada', na qual começamos a testar ideias e dar uma identidade de jogo. Acho que ele pode ter a mesma situação do Ferreirinha, porque o Ferreirinha pode jogar igual, mas pelo outro lado", explicou Crespo.

"Mas o Ferreirinha joga. E o Lucas Ferreira tem que esperar. Vai jogar. Mais cedo ou mais tarde, vai jogar. Quando? Aí eu não sei. E não posso garantir sequer um minuto a ninguém. A ninguém", complementou o técnico.

Crespo não está errado. Lucas Ferreira perdeu alguns dias da intertemporada do São Paulo, ainda no início do trabalho do treinador, devido a dores no quadril. Não à toa, o atacante ficou fora da lista de relacionados para o duelo contra o Flamengo, que marcou a reestreia do argentino no comando.

Na visão do comandante, portanto, Lucas Ferreira ainda precisa de adaptar melhor ao novo estilo de jogo implementado, em razão do 'tempo perdido' por conta das dores no quadril.

O São Paulo ainda está na disputa por três competições na atual temporada. A equipe tem pela frente a sequência do Campeonato Brasileiro e os mata-matas da Copa do Brasil e da Libertadores. Com isso, Crespo pode rodar o elenco e Lucas Ferreira pode, então, vir a ganhar oportunidades.

Após se destacar na Copinha, Lucas Ferreira foi promovido ao profissional do São Paulo por Luis Zubeldía. O garoto de 19 anos começou ganhando chances gradualmente. Contudo, ele virou a principal aposta do então treinador após a lesão de Lucas, referência tricolor.

Na atual temporada, Lucas Ferreira soma um gol e uma assistência em 22 partidas (13 como titular). Agora, já recuperado de problemas físicos, ele vai atrás da primeira oportunidade sob o comando do novo treinador.

Com Lucas Ferreira à disposição, o São Paulo volta a campo nesta quinta-feira, quando encara o Athletico-PR no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Morumbis.