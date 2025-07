Emerson Royal explica escolha pelo Flamengo, cita Seleção e revela outras propostas

Emerson Royal é o novo camisa 22 do Flamengo. O reforço do Rubro-Negro se encantou com a torcida e explicou os motivos pela escolha da transferência. O lateral direito agradeceu à diretoria do clube carioca pelos esforços na negociação junto ao Milan, da Itália.

"Primeiramente, é um prazer incrível estar fazendo parte da Nação. Sempre fui flamenguista e não sabia. Mostrei o interesse de vir para cá, mas houve uma dificuldade para isso acontecer. Devo agradecer a todo esforço do Flamengo para isso se concretizar", disse Emerson Royal, em sua coletiva de apresentação, nesta terça-feira.

"Eu tinha outras propostas para continuar na Europa, saí do Brasil com 20 anos. Muitos diziam que eu estava regressando na carreira, mas muito pelo contrário, todos sabem do tamanho do Flamengo. O Flamengo veio com um projeto muito grande, querendo ganhar tudo em todas as competições, e eu estou no meu país, onde sempre sonhei. Vou tentar fazer o meu melhor para ajudar o Flamengo a conquistar coisas e, obviamente, tenho o objetivo de voltar à Seleção. Esse foi um dos motivos para eu vir para cá", complementou.

Emerson Royal firmou vínculo com o Flamengo até o fim de 2028, em uma negociação com o Milan que envolveu 9 milhões de euros (R$ 58 milhões). O atacante atuava pelo clube italiano desde 2024, em que disputou 26 jogos, sendo 22 deles como titular. O Besiktas, da Turquia, era um dos clubes interessados em sua contratação.

"Todo mundo sabe, eu estava em negociação com o Besiktas. Estava tudo encaminhado, estava até com passagem comprada. Meu empresário falou da proposta do Flamengo. Obviamente, eles me passaram o projeto e foi muito rápido, exatamente da noite para o dia que tudo aconteceu. Não é pelo dinheiro, mas pelo projeto que tem aqui. Sem dúvidas nenhuma, resolvi aceitar", revelou o lateral direito.

O reforço contou sobre suas principais características e elogiou o ex-lateral do Flamengo Wesley. Além disso, Royal,, citou que precisa de um tempo curto para poder estrear.

"Wesley é um jogador que tem um talento enorme, aprendeu muito aqui no Flamengo e é novo. Conseguiu uma grande oportunidade de ir para a Europa agora. Eu já rodei bastante, joguei por grandes clubes, sei da minha responsabilidade, mas conheço minhas qualidades. Tenho uma força física muito boa, dependo muito do meu físico, chego bem no ataque e tenho uma grande intensidade na marcação. Essa foi uma das principais características que tive. Raça, vontade e chegada ao ataque não vai faltar aqui no Flamengo", falou.

"Tinha um calendário totalmente diferente na Europa, agora a gente começaria uma pré-temporada. Eu estava de férias, tive uma lesção no ano passado e fiquei fora por três meses e meio. Voltei bem, não cheguei a jogar, mas estou 100% recuperado. Sim, preciso de um tempo curto para essa adaptação, melhorar a parte física, já que preciso muito dessa minha característica. Vou trabalhar forte, o máximo que eu puder para estrear o quanto antes", afirmou Emerson Royal.

Sonho de Seleção Brasileira e conversa com Filipe Luís

Emerson Royal não escondeu que um dos seus principais objetivos neste retorno ao Brasil é uma vaga na Seleção para a Copa do Mundo de 2026. O atleta de 26 anos citou o episódio de 2022, mas mostrou-se confiante em uma retomada.

"Então, teve esse episódio (expulsão) na Seleção em 2022. Obviamente, estamos falando de Seleção Brasileira, tem uma exigência muito grande. Tem coisas não devem acontecer e, infelizmente, aconteceram comigo. Tive muitas passagens pela Seleção, fiz grandes jogos. Como jogador, isso é normal: tem jogo que você acerta e tem jogo que você erra, e um erro pode ser crucial. Mas continuei tranquilo e trabalhando, tive novas oportunmidades. Ver grandes jogadores como Alex Sandro e Danilo, que vieram da Juventus e voltaram à Seleção, chamam atenção. Sei que tenho potencial para ter uma nova oportunidade", pontuou.

Para finalizar, Emerson Royal contou como Filipe Luís pode ajudá-lo nesta nova etapa no futebol brasileiro.

"O Filipe Luís foi lateral também. Ele pode me ajudar muito, já que tinha uma grande força física e marcava muito bem. Ele pode me ajudar bastante em meu desenvolvimento dentro do clube. Já conversou bastante comigo, já explicou o que quer de mim dentro de campo. Falou que posso pedalar e ir para cima. O Filipe tem uma personalidade que chama muita atenção. Em pouco tempo, o Flamengo vai ter 'problema', porque ele vai receber muitas propostas de fora. Ele tem um futuro brilhante e pode ser essencial na minha nova jornada no Brasil", finalizou.