Emerson Royal é regularizado e está apto para atuar pelo Flamengo

O nome do lateral-direito Emerson Royal apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta terça-feira. Assim, o jogador já está liberado para atuar pelo Flamengo.

Com isso, ele pode estrear no jogo contra o Atlético MG, pela Copa do Brasil. A partida está marcada para acontecer nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Royal firmou vínculo com o Rubro-Negro até o fim de 2028, em uma negociação com o Milan que envolveu 9 milhões de euros (R$ 58 milhões). O atacante atuava pelo clube italiano desde 2024, onde disputou 26 jogos, sendo 22 deles como titular.

O brasileiro também tem experiência em outros clubes europeus, como o Real Betis, da Espanha, e Tottenham, da Inglaterra, onde disputou 101 jogos, somando quatro gols e duas assistências, além de uma curta passagem pelo Barcelona, chegando a jogar três partidas pela equipe espanhola. No Brasil, ganhou destaque no Atlético-MG.

Inicialmente, o Milan queria emprestar Emerson Royal para o Besiktas, da Turquia. O jogador chegou a marcar viagem para fazer exames médicos no clube turco. Contudo, a proposta do Flamengo interessou o atleta.

Neste último domingo, o jogador foi apresentado oficialmente pelo Flamengo antes da partida contra o Galo, válida pelo Campeonato Brasileiro.