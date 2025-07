Embalado, São Paulo iguala melhor série de vitórias da temporada e persegue 'nova' marca

O São Paulo, enfim, embalou no Campeonato Brasileiro. No último domingo, o Tricolor de Hernán Crespo venceu o Fluminense, por 3 a 1, no Morumbis. Arboleda, Ferreirinha e Tapia anotaram os gols do triunfo, enquanto Luciano ainda perdeu um pênalti.

O clube paulista engatou três vitórias consecutivas e igualou sua melhor série de vitórias da atual temporada. O São Paulo venceu, em sequência: Corinthians, no Morumbis (2 a 0); Juventude, no Alfredo Jaconi (1 a 0); e, agora, Fluminense, também em casa.

A chegada do técnico Hernán Crespo parece ter renovado os ânimos do São Paulo. O técnico começou aos trancos e barrancos, com uma derrota e um empate, mas emendou a sequência positiva logo depois.

Além disso, o time são-paulino comandado por Crespo também passou a se destacar pelas boas atuações, mesmo em meio aos desfalques de peso. Alguns dos líderes do elenco, como Lucas, Calleri, Oscar e Luiz Gustavo, seguem entregues ao departamento médico.

A última vez que o Tricolor somou três triunfos seguidos havia sido em janeiro deste ano, ainda sob o comando do treinador Luis Zubeldía - que deixou o clube em junho deste ano. Na ocasião, a equipe acumulou os números na primeira fase do Campeonato Paulista.

Naquele recorte, o São Paulo bateu, em sequência: Guarani, por 1 a 0, no Morumbis; Corinthians, por 3 a 1, também em casa; e Portuguesa, por 2 a 1, fora de casa. O que as duas séries têm em comum? Em ambas, o Tricolor foi superior e ganhou do rival alvinegro.

São Paulo de Crespo persegue nova marca em 2025

Após igualar sua melhor série de vitórias de 2025, o São Paulo persegue, agora, uma marca que não alcança desde o ano passado: quatro triunfos consecutivos. O Tricolor vai atrás de tal objetivo contra o Athletico-PR, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O time são-paulino não sabe o que é somar quatro vitórias seguidas há um ano. Entre junho e julho de 2024, o Tricolor venceu Criciúma (2 a 1), Bahia (3 a 1), Athletico-PR (2 a 1) e Red Bull Bragantino (2 a 0). Foram três jogos no Morumbis e um longe de casa.

Em busca da quarta vitória consecutiva, agora em 2025, o São Paulo encara o Athletico-PR nesta quinta-feira, a partir das 19h30 (de Brasília), no Morumbis.

O Tricolor vai em busca do triunfo para construir uma boa vantagem já de olho na partida de volta, agendada para o próximo dia 6 de agosto, na Arena da Baixada.