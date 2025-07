Embalado no Brasileiro, Palmeiras coloca força à prova contra o Corinthians em jogo decisivo da Copa do Brasil

O Palmeiras está embalado no Campeonato Brasileiro e não perde há quatro jogos na competição. Depois de uma maratona de jogos pela competição de pontos corridos, o time comandado pelo técnico Abel Ferreira disputa o jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, contra o Corinthians.

O Derby está marcado para acontecer nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). A vaga nas quartas de final será decidida em dois jogos. Depois disso, os times se enfrentam novamente no dia 6 de agosto, às 21h30, no Allianz Parque.

A sequência do Palmeiras conta com um empate e três vitórias consecutivas. O Verdão está sem derrotas desde a eliminação na Copa do Mundo de Clubes contra o Chelsea, quando acabou perdendo por 2 a 1, no dia 4 de julho. Depois disso, o Alviverde voltou o foco ao Campeonato Brasileiro com um empate por 1 a 1 com o Mirassol.

Nos três últimos jogos, a equipe de Abel Ferreira engatou três vitórias: contra Atlético-MG (3 a 2), Fluminense (2 a 1, de virada) e Grêmio (1 a 0). Essa é a melhor sequência do Verdão no ano desde abril/maio, quando conquistou sete triunfos consecutivos. O Palmeiras é o terceiro colocado na tabela, com 32 pontos, quatro a menos que o Flamengo.

Abel segue com desfalques

Para a partida, o técnico Abel Ferreira terá alguns desfalques, como Bruno Rodrigues (transição física), Paulinho (cirurgia na perna direita) e Murilo (lesão na coxa esquerda). O meia-atacante Felipe Anderson, com inflamação no quadril, foi baixa contra o Grêmio, mas treinou em campo na segunda-feira e a depender do avanço de seu quadro, pode ficar à disposição.

No duelo contra os gaúchos, Luighi foi o escolhido para atuar pela esquerda, onde o camisa 7 vinha jogando. Outra opção é Ramón Sosa, que foi acionado no segundo tempo.