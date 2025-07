Em jogo de seis gols, Corinthians vence o Botafogo de virada pelo Brasileiro sub-17

Na tarde desta terça-feira, o Corinthians venceu o Botafogo, por 4 a 2, na Fazendinha, em compromisso válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. Gui Amorim, Kaio Vinicius, Gui Bom e Kauê Furquim anotaram para o Timãozinho, enquanto Ivan e Miguel Caldas fizeram para o time carioca.

Com o resultado, o Corinthians alcançou os 22 pontos e subiu para a quarta colocação do Brasileiro sub-17, chegando ao quarto jogo de invencibilidade. Do outro lado, o Botafogo segue fora do G8 e figura no 13º posto, com 17 pontos.

As duas equipes, agora, voltam a campo pela 13ª rodada do Brasileiro sub-17. O Corinthians visita o Santos na próxima terça-feira (05), às 16h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Já o Botafogo encara o São Paulo na quarta-feira (06), às 15h, no Nilton Santos.

Os gols do jogo

O Botafogo abriu o placar com um belo gol logo no primeiro minuto de jogo. Arthur Novaes escorou de cabeça para o meio da área. Ivan dominou e virou uma espécie de meia bicicleta, anotando o primeiro gol da partida na Fazendinha.

Com menos de cinco minutos, o Corinthians chegou ao gol de empate. Lucca apareceu pelo lado esquerdo e cruzou para dentro da área. A bola desviou e subiu. Gui Amorim cabeceou e mandou no travessão, mas pegou a sobra e completou para o fundo das redes.

Com 29 minutos, o Corinthians virou o jogo na Fazendinha. Lucca invadiu a grande área e cruzou rasteiro para a segunda trave. Kaio Vinicius apareceu de surpresa e empurrou, de carrinho, para o fundo das redes: 2 a 1. Já nos acréscimos, Kauê Furquim foi derrubado dentro da área e a arbitragem assinalou pênalti para o Timão. Gui Bom foi para a cobrança, deslocou o goleiro e guardou, fazendo 3 a 1.

Aos 22 minutos da segunda etapa, o Corinthians ampliou com um golaço. Kauê Furquim apareceu do lado direito, invadiu a grande área, cortou para o meio e bateu colocado, acertando o ângulo do goleiro do Botafogo.

Já aos 30 minutos, o Botafogo descontou com Miguel Caldas. O jogador aproveitou cruzamento rasteiro dentro da área e bateu de primeira, diminuindo para o time carioca.