Duelos diretos por G-4 em Criciúma e Goiânia fecham o primeiro turno da Série B

O primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro terá seu encerramento na noite desta terça-feira (29), quando dois jogos fecham a 19ª rodada. Estão previstos duelos diretos entre postulantes ao acesso, esquentando a briga por vaga no G-4 - zona de acesso.

Já garantido como o 'campeão' do primeiro turno, o Goiás tenta aumentar a vantagem na liderança da Série B contra o Remo, que sonha com uma vaga entre os quatro primeiros. A bola rola no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO), a partir das 21h35.

Com 36 pontos, o time da casa pode aumentar ainda mais a vantagem sobre o vice-líder Coritiba, que atualmente é de apenas um ponto. Do outro lado, com 29, os paraenses ocupam a quinta colocação e estão apenas um atrás da Chapecoense, primeiro time no G-4.

Pouco mais cedo, às 20h30, Criciúma e Cuiabá também brigam por vaga no G-4 no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. Com 26 pontos, o time da casa não entra na zona de acesso nesta rodada, mas pode ficar ainda mais próximo da quarta colocação. Do outro lado, com 28, o time mato-grossense termina o primeiro turno no G-4, desde que vença e ocorra um tropeço do Remo.

Confira os jogos da 19ª rodada:

Terça-feira

20h30

Criciúma x Cuiabá

21h35

Goiás x Remo