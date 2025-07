Dudu se revolta com foto de relatora ao lado de Leila e pede anulação de suspensão

O atacante Dudu solicitou ao STJD a anulação da suspensão de seis jogos devido aos xingamentos direcionados à Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Em documento, a defesa do atleta repudia uma foto da relatora do caso com a mandatária.

A imagem, publicada pela relatora Renata Mendonça no Instagram, no dia 18 de julho, exalta o espaço ocupado pelas mulheres no esporte e no mundo. Segundo a ESPN, o atleta alega que a postagem ocorreu em um momento inoportuno, já que a publicação aconteceu minutos antes do julgamento, o que indica um interesse da relatora com relação à causa.

A defesa de Dudu, composta pelos advogados Diogo Jabur Pimenta e Carla Silene Cardoso Lisboa, ressaltou que "não há como não se indignar" com a situação.

O ex-jogador do Palmeiras foi condenado pelo STJD a cumprir seis jogos de suspensão, além do pagamento de R$ 90 mil por infração ao artigo 243-G. Ele foi punido por misoginia contra a presidente do Palmeiras.

Pedido de anulação

O atacante do Atlético-MG busca a anulação da suspensão com base na situação envolvendo a relatora do caso. Além disso, ele nega ter cometido um ato de misoginia e afirmou que o uso do termo é inadequado, pois enfraquece a credibilidade de denúncias sobre o tema.

De acordo com o documento da defesa, a situação "gera confusão entre crítica e discriminação e compromete os avanços conquistados em prol da dignidade feminina".

Relembre o caso

Dudu foi julgado no STJD por ofensas misóginas contra a mandatária do Palmeiras, por conta de postagens nas redes sociais feitas em janeiro deste ano, após sua saída do clube, que se deu em dezembro com uma rescisão de contrato entre as partes. Depois de Leila falar sobre o prejuízo de sua saída, o atleta respondeu.

"O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas do fundo!!! Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, senhora Leila Pereira. Me esquece. VTNC", escreveu Dudu em uma publicação no Instagram, na ocasião.

Em uma outra oportunidade, Dudu voltou a atacar a dirigente, a quem se referiu como alguém "mais falsa que uma nota de dois reais". Leila logo entrou na Justiça contra o atleta, alegando que os termos usados por Dudu são agressivos e machistas.