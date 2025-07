Desfalque do São Paulo, Lucas Moura avança em recuperação e inicia transição física

Longe dos gramados há quase três meses, Lucas Moura avançou no processo de recuperação do procedimento no joelho direito nesta terça-feira. O atacante do São Paulo iniciou a transição e não trabalha mais com a fisioterapia.

No treino do São Paulo desta terça-feira, Lucas Moura treinou no gramado do SuperCT junto com a preparação física do clube. Na última semana, o jogador vinha trabalhando sob os cuidados da fisioterapia.

? Lucas iniciou a transição com a preparação física! Na última semana, o camisa 7 fez trabalhos conduzidos pela fisioterapia antes de começar esta nova etapa.#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/SyU9sFL2pc ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 29, 2025

Lucas sofreu um trauma no joelho direito no dia 10 de março, no clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista. O jogador ficou afastado dos gramados por quase dois meses, mas foi liberado pelo departamento médico após se recuperar e cumprir todos os critérios clínicos e funcionais.

Desde então, o camisa 7 disputou duas partidas, saindo do banco de reservas. No duelo contra o Alianza Lima, no dia 6 de maio, pela Copa Libertadores, ele sofreu um novo trauma que provocou "recidiva do quadro inflamatório local e novo episódio de edema intra-articular, caracterizando uma reinjúria parcial", segundo o São Paulo.

Por conta disso, Lucas Moura voltou a desfalcar a equipe e, no último dia 18, precisou passar por um novo procedimento no joelho direito.

O São Paulo volta a campo nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), quando recebe o Athletico-PR, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Morumbis.