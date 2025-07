Derby ganha peso extra e pode decidir futuro de Dorival no Corinthians

O clássico contra o Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, não será movido apenas pela rivalidade entre os clubes. O Derby terá peso extra e também pode decidir o futuro do técnico Dorival Júnior, que segue ameaçado no comando do Corinthians.

Como publicou a Gazeta Esportiva no início da semana passada, Dorival estava sendo pressionado por resultados e poderia ser demitido a depender do que acontecesse no jogo contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão. A partida ficou no empate sem gols na Neo Química Arena, o que garantiu uma sobrevida ao comandante.

A atuação do Corinthians foi tida como satisfatória, uma vez que a equipe estava desfalcada e enfrentou o então líder da Série A. O Timão conseguiu fazer um jogo seguro e teve até chances para vencer o embate no fim.

Na sequência, Dorival preservou titulares e arrancou, com um time mesclado, um empate de 1 a 1 com o Botafogo no Rio de Janeiro. O próximo compromisso já é o Derby, que será fundamental para que a diretoria tome uma decisão sobre a continuidade ou não de Dorival.

O entendimento é de que, com as pendências financeiras sendo resolvidas com o elenco e o retorno de jogadores importantes, como Yuri Alberto, o trabalho da comissão técnica precisa dar uma resposta. Sendo assim, uma eliminação pode decretar o fim da era Dorival no Parque São Jorge.

O confronto entre Corinthians e Palmeiras começa a ser decidido nesta quarta-feira. O jogo de ida está marcado para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, na Neo Química Arena.

Já a volta será na quarta-feira da semana que vem, no Allianz Parque, no mesmo horário. Em caso de empate no placar agregado, a definição será nos pênaltis.

Caso Dorival seja demitido após os clássicos contra o arquirrival, um nome que desponta como principal alvo do Corinthians é o de Juan Pablo Vojvoda. A reportagem apurou que o argentino, recém-desligado do Fortaleza, é bem avaliado pela diretoria do Timão.

O nome de Tite também não está descartado. O clube, porém, só deve fazer uma investida caso o treinador sinalize que deseja trabalhar no Parque São Jorge. Vale lembrar que, antes do acerto com Dorival, o Corinthians ficou por detalhes de fechar com Tite, mas ele acabou recuando por questões de saúde mental.

Emiliano Díaz, auxiliar de Ramón no Olimpia, já expressou o seu desejo de voltar ao time, porém como treinador. Ele, inclusive, incluiu em seu contrato com a equipe paraguaia uma 'cláusula Corinthians' caso o clube do Parque São Jorge queira contratá-lo. No entanto, Emiliano não está entre as prioridades.