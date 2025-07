CSA x Vasco: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira, o Vasco entra em campo em Maceió para enfrentar o CSA-AL, no duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será disputada no estádio Rei Pelé, na capital alagoana, a partir das 19h (de Brasília).

Onde Assistir: O duelo entre CSA e Vasco terá transmissão ao vivo do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).

Esta será a terceira vez que as duas equipes se encontram na Copa do Brasil. Por coincidência, em 1992 e em 2002 o confronto se deu nas oitavas de final. Na primeira vez, a equipe alagoana se classificou com um empate em casa e uma vitória no jogo de volta. Dez anos depois, o Vasco saiu perdendo longe de casa, mas se recuperou no segundo jogo e avançou na competição.

Os últimos encontros entre Vasco e CSA aconteceram pela Série B do Brasileiro, em 2022, com uma vitória para cada lado, e o mandante sempre triunfou.

As duas equipes atravessam momento de dificuldades na temporada e acumulam um jejum de cinco partidas sem vitória. No CSA, o mau desempenho em campo levou à demissão do técnico Hugo Magalhães, substituído por Márcio Fernandes, que estreará nesta quarta.

Preparação finalizada para o duelo diante do CSA, válido pela Copa do Brasil ??? ? Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/49MxQXzdfS ? Vasco da Gama (@VascodaGama) July 29, 2025

No Gigante da Colina, a situação ainda não chegou a ameaçar Fernando Diniz, mas uma eliminação no mata-mata nacional pode comprometer o futuro do treinador em São Januário.

Para buscar a vitória e abrir vantagem na luta pela vaga, Diniz contará com o retorno de Philippe Coutinho, afastado do time há vários jogos por conta de uma lesão muscular. Outro que retorna ao time após cumprir suspensão no Campeonato Brasileiro é o zagueiro João Victor. Lesionados, Adson e GB seguem entregues ao departamento médico.

Para chegar às oitavas, o CSA eliminou o Grêmio com uma vitória em casa e um empate no Sul, enquanto o Vasco passou com dois empates com o Operário-PR e vitória nos pênaltis. O jogo de volta das oitavas será disputado na quinta-feira, 7 de agosto, em São Januário.

FICHA TÉCNICA



VASCO-RJ x CSA-AL

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)



Data: Quarta-feira, 30 de julho de 2025



Hora: 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Luanderson Lima dos Santos (BA)



VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

CSA: Gabriel Félix, Felipe Albuquerque, Islan, Betão e Enzo; Camacho, Gustavo Nicola, Brayann; Daniel Baianinho, Tiago Marques e Guilherme Cachoeira



Técnico: Márcio Fernandes

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maurício Lemos, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Pablo Vegetti



Técnico: Fernando Diniz