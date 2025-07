Cruzeiro x CRB: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

O Cruzeiro terá pela frente o CRB, nesta quarta-feira, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Amazon Prime Vídeo.

Vice-líder do Brasileirão, o Cruzeiro vem de uma dura derrota para o Ceará em casa, que custou a primeira colocação do campeonato.

Apesar do revés, a equipe comandada por Leonardo Jardim vem em grande fase e acumula três vitórias nas últimas cinco partidas.

O CRB, por sua vez, não compartilha de um bom momento. Apesar da goleada sobre o Novorizontino em seu último compromisso, a equipe ocupa a décima posição da Série B e sofreu três derrotas nos últimos cinco jogos.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Cruzeiro: Cássio; William, Jonathan Jesus, Lucas Villalba e Kaiki; Walace, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira, Marquinhos e Kaio Jorge



Técnico: Leonardo Jardim

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Alemão e Léo Campos; Meritão, Gegê e Danielzinho; Thiaguinho, Pottker e Douglas Baggio



Técnico: Eduardo Barroca

ARBITRAGEM



Edina Alves Batista será a árbitra do confronto, já Rodrigo Figueiredo e Fabrini Bevilaqua irão ocupar as funções de auxiliares. Márcio Henrique estará no comando do VAR.