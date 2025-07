Criciúma vence a 4ª seguida, derrota o Cuiabá e encosta de vez no G-4 da Série B

Confirmando sua reação, o Criciúma terminou o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro encostando de vez no grupo de acesso e mostrando que irá brigar por uma vaga até o fim da competição. Nesta terça-feira, conquistou a quarta vitória seguida, ao derrotar o Cuiabá por 1 a 0, no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, pela 19ª rodada.

Com gol solitário de Jhonata Robert, o Criciúma subiu para o sexto lugar, com 29 pontos, um a menos que a Chapecoense, quarto colocado com 30. Além disso, foi o quinto jogo sem derrota do time de Eduardo Baptista. Já o Cuiabá oscilou nesta reta final de primeiro turno, e aparece logo atrás, em sétimo, com 28 pontos.

O Criciúma começou a partida se impondo dentro de casa. Nicolas, na pequena área, bateu sem força e perdeu grande chance de abrir o placar. Repetindo a jogada, desta vez Jhonata Robert bateu firme da entrada da área e mandou para as redes, aos 16 minutos. O lance chegou a ser revisto pelo VAR, que confirmou o gol posteriormente.

O jogo ficou confortável para o time catarinense, que neutralizou as poucas investidas do Cuiabá, que tinha dificuldade nas transições. Na reta final, o time cuiabano teve um pênalti a seu favor, mas logo em seguida foi anulado pelo VAR por impedimento de Carlos Alberto. Nos acréscimos, o Criciúma quase ampliou com Marcinho, de fora da área.

O Cuiabá voltou com outra postura na segunda etapa e passou a construir mais jogadas ofensivas. Com um minuto, por pouco não igualou o marcador, em chute de Carlos Alberto, sob o gol. Aos poucos, o Criciúma foi entrando novamente na partida, equilibrando na posse de bola e ocupando o campo ofensivo.

Ganhando fôlego com as substituições, Juninho, que tinha acabado de entrar, viu Guilherme Nogueira fazer grande defesa e evitar o segundo gol catarinense. Na reta final, o Criciúma voltou a tomar conta da partida. Priorizando a posse de bola, ditou o ritmo e controlou a partida até o fim para sacramentar a quarta vitória seguida na Série B.

O Criciúma inicia o returno na sexta-feira, às 21h30, diante do Operário-PR, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. Já o Cuiabá atua somente na segunda-feira, quando encerra a 20ª rodada contra o Volta Redonda, às 21h30, na Arena Pantanal.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 1 X 0 CUIABÁ

CRICIÚMA - Alisson; Marcelo Benevenuto (Yan Souto), Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Matheus Trindade, Gui Lobo (Léo Naldi), Jhonata Robert (Juninho) e Felipinho; Diego Gonçalves (Samuel Otusanya) e Nicolas (Jean Carlos). Técnico: Eduardo Baptista.

CUIABÁ - Guilherme Nogueira; Léo Ataíde (Victor Barbara), Guilherme Mariano (Luís Soares), Nathan e Sander; Calebe, Denilson (Arthur Rezende), De Lucca (Max) e Jader; Carlos Alberto (Juan Christian) e Alisson Safira. Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Jhonata Robert, aos 16 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gui Lobo, Marcelo Benevenuto, Nicolas, Diego Gonçalves e Luciano Castán (Criciúma); De Lucca (Cuiabá).

ÁRBITRO - Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS).

RENDA - R$ 184.760,00.

PÚBLICO - 9.114 torcedores.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).