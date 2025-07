Corinthians x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

A Copa do Brasil reserva um grande clássico para esta semana. Corinthians e Palmeiras fazem duelo de gigantes no jogo de ida das oitavas da final nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Corinthians e Palmeiras entraram na Copa do Brasil já na terceira fase da competição. O Timão passou pelo Novorizontino ao ganhar por 2 a 0 no placar agregado - venceu tanto o jogo de ida, em Novo Horizonte, como o da volta, em casa, por 1 a 0.

O Corinthians do técnico Dorival Júnior passa por um momento de oscilação. Nos últimos cinco jogos, o Alvinegro amargou duas derrotas e dois empates, mas somou uma vitória. A equipe vem de um empate em 1 a 1 contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro.

No empate diante do Botafogo, o treinador ao menos ganhou um importante reforço. Recuperado de lesão, Yuri Alberto voltou a atuar após dois meses. A entrada do atacante no segundo tempo trouxe boas notícias ao Timão, que desempenhou bem e espera repetir a dose nesta quarta-feira.

Sendo assim, a expectativa é que Dorival possa ter o trio ofensivo Yuri Alberto, Garro e Memphis atuando juntos pela primeira vez sob seu comando. O técnico também não terá novos desfalques, com Maycon (lesão muscular) e Hugo (hérnia inguinal) como únicas baixas.

Do outro lado, o Palmeiras sobrou na terceira fase e eliminou o Ceará. O Verdão saiu vitorioso em solo cearense por 1 a 0 e confirmou a classificação em São Paulo depois de vencer novamente, dessa vez por 3 a 0.

O Palmeiras, diferente do rival, vive boa fase. O Alviverde não perde desde o retorno do Mundial de Clubes, somando um empate e três vitórias consecutivas. A mais recente delas foi sobre o Grêmio, por 1 a 0, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

O técnico Abel Ferreira, por outro lado, terá mais ausências que Dorival. O português não poderá contar com Felipe Anderson (inflamação no quadril), Bruno Rodrigues (transição física), Murilo (lesão na coxa esquerda) e Paulinho (cirurgia na perna direita).

Essa é a quinta vez que Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta temporada. Os números são equilibrados: dois empates e uma vitória para cada lado. Na decisão do Paulista, foi o Timão quem levou a melhor e saiu com o título.

Wilton Pereira Sampaio (GO) apita o clássico, auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Bruno Raphael Pires (GO). O VAR, por sua vez, fica a cargo de Braulio da Silva Machado (SC).

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X PALMEIRAS

Data: 30 de julho de 2025, quarta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Bruno Raphael Pires (GO)



VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto.



Técnico: Dorival Júnior

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Emiliano Martínez) e Mauricio; Sosa (Allan ou Luighi), Facundo Torres e Vitor Roque.



Técnico: Abel Ferreira