Corinthians x Palmeiras terá público recorde com biometria na Arena

No Dérbi desta quarta-feira, válido pela Copa do Brasil, o Corinthians vive a expectativa de ter seu maior público na Neo Química Arena desde a implementação da tecnologia da biometria facial.

Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, 35.486 ingressos já foram vendidos para o clássico desta quarta-feira. O Corinthians, portanto, arrecadou R$ 2.910.937,40 até o momento.

A renda chama a atenção. O valor é muito parecido aos demais arrecadados antes da implementação da tecnologia da biometria facial. Vale lembrar que, recentemente, a diretoria interina do Corinthians conseguiu 'destravar' mais de dois mil ingressos que estavam bloqueados no programa Fiel Torcedor.

Assim, depois de um longo período com muitas reclamações, o cenário mudou drasticamente com a implementação da biometria facial, possibilitando que mais torcedores acessem a Arena. A venda de ingressos para o clássico contra o Palmeiras, por exemplo, ainda está aberta para a torcida em geral.

As entradas para o Derby estão esgotadas em praticamente todos os setores. Restam ingressos disponíveis apenas nas seções mais caros da Arena: Oeste e os camarotes. Os preços dos bilhetes inteiros para o setor Oeste, por exemplo, variam de R$ 198,00 a R$ 280,00.

A tendência, portanto, é que o Corinthians tenha seu maior público com a biometria facial. Esse é o terceiro jogo do Timão no estádio desde a implementação do sistema. Na derrota para o Red Bull Bragantino, a Arena registrou 33.847 torcedores. Já no empate diante do Cruzeiro, 31.232 pessoas marcaram presença.

Com o apoio da Fiel Torcida, o Corinthians encara o Palmeiras nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Corinthians prepara público e renda em 'tempo real'

O Corinthians prepara a implementação de um sistema de "público e renda" em tempo real. O objetivo é levar informações aos torcedores, a todo instante, sobre quantos ingressos foram vendidos e qual o valor arrecadado pelo clube com a venda das entradas.

O Corinthians tem o desejo de implementar o sistema de maneira online e disponibilizá-lo antes dos jogos justamente para que a torcida possa ter acesso a tais números.

A diretoria alvinegra quer iniciar a divulgação do público e renda em tempo real antes do duelo contra o Fortaleza, agendado para este domingo, às 16h, também na Neo Química Arena.

A implementação de tal tecnologia é uma forma de dar mais transparência à torcida sobre a questão dos ingressos que, no início do ano, gerou muitos problemas aos membros do Fiel Torcedor e aos torcedores em geral nas tentativas - a maioria frustradas - de compra dos bilhetes.

Como publicou a Gazeta Esportiva em meados de março deste ano, com exclusividade, o clube era alvo de investigação da Polícia Civil de São Paulo por uma eventual facilitação e participação de dirigentes e funcionários da antiga diretoria no repasse ou na venda combinada com grupos de cambistas.

O caso gerou uma avalanche de reclamações de membros do programa Fiel Torcedor. As manifestações ocorreram nas redes sociais, nos canais de ouvidoria do clube, na plataforma do FT, e também na Polícia. Dezenas de boletins de ocorrência foram registrados por torcedores que estão adimplentes em seus planos, mas que não conseguiam sequer ter a chance de comprar ingresso.