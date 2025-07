Corinthians detalha venda de ingressos para jogo contra o Fortaleza; veja informações e preços

O Corinthians divulgou, nesta terça-feira, informações sobre a abertura da venda de ingressos para a partida contra o Fortaleza, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.

A comercialização de ingressos teve início já nesta terça-feira e vem sendo feita de maneira escalonada, com prioridade para os membros do programa Fiel Torcedor. Proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira não pagantes e PCD's, por exemplo, já podem reservar suas respectivas entradas.

Os torcedores que desejarem assistir ao jogo na Arena devem adquirir seus ingressos exclusivamente através do site www.fieltorcedor.com.br, uma vez que não haverá bilheteria física no estádio alvinegro.

A partir das 11h desta quarta-feira, todos os sócios que tenham a partir de 80 pontos poderão comprar seus ingressos. Em seguida, às 13h, os ingressos passam a ser disponibilizados para membros do Fiel Torcedor que tenham pelo menos 60 pontos. Duas horas mais tarde, às 15h, aqueles que possuem pelo menos 40 pontos em qualquer plano podem comprar suas entradas. Já a partir das 17h, a venda fica liberada para aqueles que têm 20 pontos.

INGRESSOS DISPONÍVEIS PARA O JOGO CONTRA O FORTALEZA NESTE DOMINGO! ? Confira as informações sobre a venda de ingressos para o duelo entre Corinthians e Fortaleza, válido pela 18ª rodada do Brasileirão, que acontece no dia 03/08 (domingo), às 16h, na Neo Química Arena! ??... pic.twitter.com/MwGltFIpHA ? Corinthians (@Corinthians) July 29, 2025

Os demais membros adimplentes do Fiel Torcedor poderão adquirir seus ingressos a partir das 11h desta quinta-feira. Mediante disponibilidade, a comercialização de entradas para o público geral será aberta somente na sexta-feira, também às 11h.

Para o confronto diante do Fortaleza, membros do plano Minha Vida terão descontos de 29% a 71%, enquanto os sócios que assinam o plano Minha História terão descontos de 38% a 42%, e os que assinam o plano Meu Amor, de 26% a 28%.

Os valores das entradas para o jogo na Neo Química Arena variam de R$ 75,00 a R$ 280,00. O setor com ingresso mais barato é o Norte, enquanto o mais caro é o Oeste Inferior Lateral. Enquanto isso, as seções Leste Superior tem preços entre R$ 110,00 e R$ 180,00.

O Corinthians aparece na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos. Antes de encarar o Fortaleza, porém, o Timão terá pela frente o Derby do jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe alvinegra encara o Palmeiras nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena.

Veja os preços dos ingressos para a partida contra o Fortaleza:

Norte: R$ 75,00

Sul: R$ 200,00

Leste Superior Lateral: R$ 110,00

Leste Superior Central: R$ 110,00

Leste Inferior Lateral: R$ 130,00

Leste Inferior Central: R$ 180,00

Oeste Superior: R$ 198,00

Oeste Inferior Corner: R$ 260,00

Oeste Inferior Lateral: R$ 280,00

Confira os preços dos ingressos para o jogo do Corinthians contra o Fortaleza, na Neo Química Arena (Foto: Divulgação/Corinthians)