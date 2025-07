Copa do Brasil 2025: oitavas de final começam hoje; veja jogos e onde assistir

A abertura das oitavas de final da Copa do Brasil acontece na noite de hoje. O primeiro confronto da semana no mata-mata será entre Botafogo x Bragantino, às 19h (de Brasília).

Cinco partidas serão disputadas amanhã. O destaque fica para o clássico entre Corinthians e Palmeiras, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Dois jogos encerram as partidas de ida na quinta-feira. São Paulo recebe o Athletico no Morumbis, enquanto o Flamengo mede forças com o Atlético-MG, no Maracanã.

Oitavas de final da Copa do Brasil

29/07 - Botafogo x Red Bull Bragantino, às 19h, no Nilton Santos

Onde assistir: sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

Onde assistir: sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

Onde assistir: Amazon Prime (streaming --sujeito às condições da plataforma)

Onde assistir: Amazon Prime (streaming --sujeito às condições da plataforma)

Onde assistir: Globo (TV aberta --para RJ e outras praças), Premiere (pay-per-view), sportv (TV fechada) e Amazon Prime (streaming --sujeito às condições da plataforma)

Onde assistir: Globo (TV aberta --para SP e outras praças), sportv (TVfechada), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming --sujeito às condições da plataforma)

Onde assistir: Amazon Prime (streaming --sujeito às condições da plataforma)

Onde assistir: sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

Os jogos de volta acontecem em 6 e 7 de agosto. Os vencedores do placar agregado nos dois confrontos avançam às quartas de final. Em caso de empate na soma, a vaga será decidida nos pênaltis.

Premiação