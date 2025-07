Com futuro indefinido, Reinier fica de fora de pré-temporada dos reservas do Real Madrid

O futuro do brasileiro Reinier, ex-Flamengo, parece estar longe do Real Madrid. De acordo com o jornal espanhol As, o meia-atacante de 23 anos ficou de fora da pré-temporada do Real Madrid Castilla, time reserva do clube merengue.

O técnico do Castilla, Álvaro Arbeloa, não convocou o brasileiro para a pré-temporada da equipe, que acontecerá na cidade de Marbella, localizada no sul da Espanha.

A não convocação praticamente coloca ponto final na passagem de Reinier pelo Real Madrid. Segundo o veículo, o gigante espanhol entende que o meia-atacante deve procurar um novo clube ainda nesta janela de transferências. Caso contrário, o jogador pode até ter seu contrato rescindido.

Assim, Reinier pode deixar o Real Madrid sem entrar em campo pelo time profissional. Contratado em janeiro de 2020, o brasileiro disputou poucos jogos pelo Castilla, sem empolgar o clube, que o emprestou quatro vezes.

O ex-Rubro Negro foi emprestado para Borussia Dortmund, da Alemanha, Girona, da Espanha, Frosinone, da Itália, e Granada, também da Espanha. Somando todas as passagens, o atleta marcou sete gols e distribuiu oito assistências.