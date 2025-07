Com Coutinho, Vasco divulga relacionados para sequência de jogos

O Vasco divulgou a lista de jogadores relacionados para os próximos dois duelos da equipe, contra CSA e Mirassol. A grande novidade é o nome de Philippe Coutinho, que vinha se recuperado de um estiramento na panturrilha esquerda.

Ambos os confrontos serão fora de casa e, por isso, a delegação cruzmaltina irá viajar direto de Maceió para São Paulo, sem retornar ao Rio de Janeiro.

Coutinho volta a estar à disposição de Fernando Diniz após duas semanas. No período, desfalcou a equipe em quatro partidas.

Expulso diante do Internacional no último domingo, Léo Jardim também está presente na relação. O goleiro poderá atuar contra o CSA, já que o duelo é válido pela Copa do Brasil, no entanto, cumprirá suspensão diante do Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro.

O clube também atualizou a situação de GB, que sofreu uma lesão na coxa esquerda. Conforme a nota, o atacante vem evoluindo na recuperação e já realiza trabalhos no campo.

O elenco vascaíno realizou seu último treino pela manhã desta terça-feira antes de enfrentar o CSA. O duelo é válido pela partida de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil e será disputado no Estádio Rei Pelé, em Maceió, às 19h (de Brasília), nesta quarta-feira.

Confira a lista de relacionados pelo Vasco para o confronto:

Goleiros: Daniel Fuzato, Léo Jardim e Pablo;



Laterais: Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Paulo Ricardo, Riquelme, Leandrinho, Lucas Piton e Victor Luis;



Zagueiros: João Victor, Lucas Oliveira, Lucas Freitas, Luiz Gustavo e Maurício Lemos;



Meio-Campistas: Coutinho, Estrella, Hugo Moura, Jair, Mateus Carvalho, Paulinho, Sforza, Tchê Tchê e Thiago Mendes;



Atacantes: Alex Teixeira, David, Garré, Loide Augusto, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.