Com autoridade e talento, Isa Haas se firma como titular na Copa América

Titular da seleção brasileira e capitã das Cabulosas, líderes do Campeonato Brasileiro Feminino, a zagueira Isa Haas, de 24 anos, natural de Montenegro, no Rio Grande do Sul, vem se consolidando e conquistando seu espaço na equipe comandada por Arthur Elias.

Durante toda a fase de grupos da competição sul-americana, o Brasil teve a defesa menos vazada do torneio. Lorena, Tarciane e Isa Haas são os pilares de uma linha defensiva sólida e eficiente.

Isa foi convocada pela primeira vez para a seleção principal em outubro de 2023, quando ainda atuava pelo Internacional, e rapidamente conquistou a confiança do técnico Arthur Elias. Nas sete partidas que disputou com a Amarelinha até aqui, foi titular em todas.

Sua estreia aconteceu no empate por 1 a 1 contra a Colômbia, em amistoso no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES). No jogo seguinte, também em solo capixaba e contra o mesmo adversário, marcou seu primeiro gol com a camisa da seleção, de cabeça, abrindo o caminho para a vitória por 3 a 1.

Com oito anos de trajetória no elenco das Gurias Coloradas, Isa Haas foi uma das jogadoras mais importantes da história recente do Internacional. Disputou 161 partidas e marcou 19 gols, tornando-se a zagueira com mais gols na história do clube. Teve papel fundamental em campanhas marcantes, como o vice-campeonato brasileiro e a inédita participação na Copa Libertadores, além de ser reconhecida como a maior zagueira artilheira da história colorada.

No Cruzeiro, sua equipe atual, Isa tem sido peça-chave no sistema defensivo da Raposa. Desde sua chegada ao clube, em 2025, assumiu a titularidade e a braçadeira de capitã. Com ela em campo, o time mineiro tem uma das melhores campanhas do Brasileirão Feminino e ostenta a defesa menos vazada da competição.

Pela seleção, Isa Haas soma oito partidas e um gol. Esteve presente em todos os jogos da equipe desde sua estreia e contribuiu diretamente para encerrar longos jejuns de vitórias contra Austrália e Estados Unidos. A Copa América Feminina de 2025 é sua primeira competição internacional oficial com a seleção.

O Brasil enfrenta o Uruguai hoje (29), às 21h, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador, pela semifinal da Copa América Feminina.