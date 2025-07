Clima hostil! Caio Borralho ironiza Imavov e questiona recusa de ser reserva no UFC 319

A rivalidade entre Caio Borralho e Nassourdine Imavov ganhou mais um capítulo nesta semana. Após ser provocado pelo francês nas redes sociais por assumir o posto de reserva na luta principal do UFC 319, o brasileiro respondeu à altura em seu perfil oficial no X (antigo Twitter), contestando a fala do rival e insinuando que ele teria recusado a função por receio de um possível confronto com Khamzat Chimaev.

Borralho rebateu a declaração - na qual foi acusado de 'pegar sobras' e 'estar sempre atrás' - com ironia e contundência. Na publicação, o atleta brasileiro questionou como uma chance de disputar o cinturão pode ser considerada algo secundário e sugeriu que o europeu teria evitado a posição por medo de enfrentar Chimaev, com quem já teria tido experiências negativas em treinos anteriores.

"Como alguém pode dizer que uma possível disputa de título é uma sobra? Você está bem, irmão? Delirando. Ou só estava com medo de talvez enfrentar o Chimaev depois de ter apanhado feio quando treinaram juntos? Ouvi dizer que foi uma verdadeira varrida no chão. Tipo 10 finalizações em 5 minutos", escreveu Caio, marcando diretamente o adversário.

A troca de farpas acontece às vésperas do UFC 319, evento no qual o representante da 'Fighting Nerds' estará escalado como substituto oficial da luta entre o campeão peso-médio (84 kg) Dricus du Plessis e o desafiante invicto Khamzat Chimaev. Caso algum dos protagonistas seja retirado do card, o brasileiro poderá ser acionado de última hora. Caso contrário, seu foco total se volta para o aguardado duelo contra Imavov, marcado para setembro.

Borralho vs Imavov

Caso seus serviços não sejam necessários no card de Chicago, Caio direcionará novamente sua atenção ao embate contra o desafeto. Após vários desafios e provocações ignorados pelo francês, o brasileiro finalmente teve seu desejo atendido. No dia 6 de setembro, ambos vão liderar o UFC Paris, em confronto que promete movimentar o topo da divisão dos médios e, possivelmente, definir o próximo desafiante ao título da categoria.

How a guy says a possibly Title Shot is a leftover???? ?????

Are u ok bro? @imavov1

Delusional ????

Or he was just afraid to possibly fight Chimaev after he got his ass beat up when they trained together??? I heard it was a floor moping. Like 10 submissions in 5min...

- Caio Borralho (@BorralhoCaio) July 28, 2025

