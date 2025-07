Campeã olímpica alemã fica gravemente ferida em acidente de alpinismo no Paquistão

Por Mushtaq Ali

PESHAWAR, Paquistão (Reuters) - A biatleta alemã e bicampeã olímpica Laura Dahlmeier ficou gravemente ferida após ser atingida por uma rocha enquanto tentava chegar ao topo de um pico de 6.094 metros no norte do Paquistão, informaram um porta-voz do governo da província e uma federação paquistanesa de escalada nesta terça-feira.

O acidente ocorreu na segunda-feira, quando Dahlmeier foi atingida após um deslizamento de terra no Vale Hushe, na cadeia de montanhas do norte da província de Gilgit-Baltistan, disse o porta-voz Faizullah Faraq, acrescentando que o mau tempo impediu que um helicóptero chegasse ao local.

A operação de resgate está em andamento com a cooperação do Exército paquistanês, acrescentou Faraq.

O incidente ocorreu por volta do meio-dia da segunda-feira, a uma altitude de aproximadamente 5.700 metros no Pico Laila, disse o Alpine Club do Paquistão, uma federação nacional de montanhismo e escalada esportiva.

Dahlmeier, de 31 anos, estava escalando com sua parceira de montanhismo, Marina Eva, quando uma súbita queda de rocha a atingiu, resultando em ferimentos significativos, disse o clube em um comunicado.

Seu vice-presidente, Karrar Haidri, disse que Dahlmeier ficou gravemente ferida.

Dahlmeier se aposentou do esporte em 2019, aos 25 anos, um ano depois de se tornar a primeira mulher biatleta a conquistar uma dobradinha de sprint e perseguição nas mesmas Olimpíadas.

Sua assessoria não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters enviado por email.

A emissora ZDF, da Alemanha, disse que um sobrevoo de helicóptero na terça-feira não encontrou sinais de vida.

As regiões montanhosas do norte do país sofreram fortes inundações e deslizamentos de terra, matando turistas durante o atual período de chuvas de monções.

Inundações e outros acidentes relacionados à chuva mataram 288 pessoas no Paquistão desde o início da temporada de monções, no final de junho, segundo a Autoridade Nacional de Gerenciamento de Desastres do país.

