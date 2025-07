Caio Borralho questiona pedido de title shot de Reinier de Ridder: "Delirante"

No último sábado (26), na luta principal do UFC Abu Dhabi, Reinier de Ridder derrotou Robert Whittaker e ampliou sua invencibilidade na maior liga de MMA do mundo. Após o triunfo contra o ex-campeão, o peso-médio (84kg) holandês fez campanha para ser agraciado com o próximo 'title shot' da categoria. O desempenho de 'RDR' no octógono, entretanto, parece não ter convencido totalmente Caio Borralho, outro forte concorrente pelo posto de desafiante ao cinturão.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o representante da 'Fighting Nerds' classificou o pedido de Reinier para encarar o vencedor de Dricus du Plessis vs Khamzat Chimaev como "delirante". Na visão de Borralho, o ex-bicampeão do ONE não teve uma performance convincente ao ponto de, já na próxima rodada, competir pelo cinturão linear do Ultimate.

"O Whittaker diminuiu o ritmo e pagou o preço por isso. Boa vitória (do Reinier). Mas pedir pelo 'title shot' na sequência é, no mínimo, delirante", opinou o atleta maranhense em sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter).

Categoria agitada

Atual campeão até 84 kg, Dricus du Plessis coloca o cinturão em jogo na luta principal do UFC 319. No card em Chicago (EUA), programado para o dia 19 de agosto, o sul-africano terá a missão de enfrentar o até então invicto no MMA Khamzat Chimaev. Um dos atletas mais populares da companhia, o 'Lobo' terá sua primeira chance de competir pelo título na liga presidida por Dana White.

Algumas semanas depois, no início de setembro, Caio Borralho e Nassourdine Imavov, números 6 e 1 do ranking, respectivamente, medem forças no 'main event' do UFC Paris. O confronto promete credenciar o vencedor como o próximo desafiante ao cinturão da categoria. Agora, quem também corre por fora pela vaga é Reinier de Ridder que, com seu mais recente triunfo sobre Whittaker, pode entrar no top 5 da categoria na próxima atualização do ranking.

Whittaker slowed down and paid the price for it

