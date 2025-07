Caballero celebra chance no Santos e se encanta com Neymar: "Ainda não caiu a ficha"

Gustavo Caballero foi oficialmente apresentado como jogador do Santos nesta terça-feira. Em sua primeira entrevista coletiva, o atacante celebrou a oportunidade de vestir a camisa do Peixe e não escondeu a sua admiração a Neymar.

"Quando soube do interesse do Santos, fiquei muito feliz. É um clube muito grande, que iria estar com grandes pessoas e com Neymar, que me anima muito jogar com ele. O campeonato termina rápido no Paraguai. Tive a oportunidade de sair e estava com essa vontade de vir para o Santos. Quando o falaram do interesse do Santos eu quis vir. Espero estar à altura do que significa o Santos", disse.

"Estava de férias. Meu representante me disse que o Santos fechou a negociação e que iria jogar com Neymar. Todo mundo sonha com isso. Um tempo atrás eu via Neymar jogando a Champions e agora posso jogar com ele. Sabemos tudo que significa o Neymar para o futebol. Ainda não caiu a ficha do que é estar com ele, treinar com ele, ver ele todo dia. É algo muito bonito. Espero compartilhar e jogar muito com ele", completou.

O paraguaio de 23 anos assinou um contrato válido por quatro temporadas. O garoto, que nunca havia atuado fora do seu país natal, comentou como tem sido os seus primeiros dias no Brasil.

"É muito diferente. É uma intensidade e velocidade diferente. Venho me preparando para isso. Tenho dias de treinamento com meus companheiros. Vamos nos conhecendo, a comissão vai entendendo o que ela quer de mim. É trabalhar em dobro para me adaptar", relatou.

"É muito diferente. O futebol daqui é mais intenso e veloz. No Paraguai é um pouco mais lento. Tenho uns dias de treino, durante a semana me adequarei ao ritmo do futebol", acrescentou.

Caballero, aliás, já realizou a sua estreia pelo Santos, no último sábado, no empate de 2 a 2 com o Sport, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atacante entrou como ala.

"Estava preparado. Tinha a mentalidade que iria entrar. Acredito que joguei da melhor maneira. Não é uma posição que estou acostumado, mas disse a comissão técnica que iria jogar onde quiserem. O grupo é forte, foi para cima e conseguimos o resultado. Não é positivo, é um empate, mas é um ponto que servirá. Nessa semana vamos trabalhar para a partida que vem para conquistar o resultado.

Por fim, o paraguaio comentou a situação do Peixe na Série A. O time está na 17ª posição, com 15 pontos.

"Eu venho convencido que o grupo está focado em sair dessa má fase. Seguir trabalhando. Seguro que nas próximas partidas virá o resultado. A situação do time não é a melhor, mas estou confiante que o time irá reagir", finalizou.

Carreira de Caballero

Caballero iniciou sua trajetória profissional em 2019, no Deportivo Capiatá, onde disputou oito partidas, mas não teve participações diretas em gols. Em seguida, defendeu o Sportivo Ameliano, somando 11 jogos, dois gols e duas assistências.

Foi no Nacional, no entanto, que o atacante ganhou mais destaque. Contratado em 2022, fez 37 partidas em sua primeira temporada pelo clube, com cinco gols e três assistências. Em 2023, voltou ao Ameliano por empréstimo, mas não balançou as redes nem deu assistências nos nove jogos disputados.

Seu melhor momento veio na sequência, ao retornar ao Nacional. Entre o segundo semestre de 2023 e o início de 2025, Caballero disputou 63 partidas, anotou 18 gols e deu quatro assistências. Apenas em 2025, antes de se transferir ao Santos, marcou 10 vezes em 24 jogos, tornando-se o artilheiro da Liga Paraguaia Apertura.