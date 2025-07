Brasil x Uruguai: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa América Feminina

O Brasil disputa nesta terça-feira a semifinal da Copa América feminina, diante do Uruguai. O duelo será no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador, às 21h (de Brasília).

Onde assistir

O jogo terá transmissão do SporTV e TV Brasil.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Brasil: Claudia Oliveira, Fê Palermo, Taciane, Mariza; Gabi Portilho, Ary Borges, Angelina, Yasmim; Jhonson, Duda Rodrigues, Kerolin



Técnico: Arthur Elias

Uruguai: Sanchez, Felipe, Correa, Lacoste, Tregartten; Carballo; Velazco, Gonzalez, Viera; Aquino, Pizarro



Técnico: Ariel Eduardo Longo

ARBITRAGEM



Zulma Quiñonez-PAR será a árbitra do confronto, suas auxiliares serão Nadia Weiler-PAR e Nancy Fernández-PAR. O VAR será comandado por Wilfredo Campos-BOL.