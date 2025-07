Brasil tem desfalque para jogo com a China na Liga das Nações de Vôlei

A comissão técnica comandada por Bernardinho definiu a lista dos 14 jogadores que vão enfrentar a China nas quartas de final da Liga das Nações de Vôlei Masculino. A partida acontecerá nesta quarta-feira, às 8h (de Brasília).

Dentre os atletas inscritos para o confronto, a ausência de Judson chamou a atenção. O central sentiu dores nas costas após treinamento e será desfalque para o Brasil. Segundo o site Web Vôlei, o jogador deverá voltar somente no sábado, caso a Seleção avance para as semifinais do torneio.

O Brasil teve uma campanha quase perfeita na primeira fase da Liga das Nações, somando 11 vitórias e apenas uma derrota, por 3 a 2, para a seleção de Cuba. Com isso, a equipe de Bernardinho se classificou em primeiro lugar para os playoffs da competição.

O último confronto do Brasil contra a China foi na segunda semana da VNL, quando a Seleção venceu os chineses por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/16 e 25/23.

A equipe brasileira não avança para as semifinais da Liga das Nações desde 2021, quando foi campeã do torneio em cima da Polônia. Esse também foi o último título relevante do time. Desde então, o Brasil caiu nas quartas de final do torneio em 2022, eliminado para os EUA, 2023 e 2024, superado pelos poloneses.

Lista completa dos 14 jogadores inscritos:

Levantadores: Brasília e Cachopa

Opostos: Alan, Darlan e Chizoba

Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Honorato, Lukas Bergmann e Lucarelli

Centrais: Flavio, Matheus Pinta e Thiery

Líbero: Maique