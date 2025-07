Brasil goleia Uruguai e encara Colômbia na final da Copa América feminina

A Seleção Brasileira está na final da Copa América feminina novamente. Na noite desta terça-feira, as comandadas de Arthur Elias golearam o Uruguai por 5 a 1 pelas semifinais e garantiram vaga na decisão, em jogo disputado no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador. Amanda Gutierres (duas vezes), Giovana Garbelini, Marta e Dudinha fizeram os gols da Canarinho, enquanto Isa Haas marcou contra para a Celeste.

Com mais esta vitória, o Brasil mantém sua excelente campanha: quatro vitórias e um empate em cinco jogos, com 16 gols marcados e apenas dois sofridos. A Canarinho segue em busca do seu nono título da Copa América Feminina.

O adversário na final já está definido. Em uma reedição da decisão de 2022, o Brasil enfrenta a Colômbia neste sábado, às 18h (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado. As seleções já se enfrentaram nesta edição da competição, na fase de grupos, e empataram em 0 a 0.

O jogo

A Seleção Brasileira abriu o placar aos dez minutos do primeiro tempo. Após jogada individual, Marta cruzou na medida para Amanda Gutierres, que marcou de cabeça. Dois minutos depois, a equipe de Arthur Elias ampliou: em contra-ataque, Amanda cruzou rasteiro, e, após bate-rebate na área, Gio Garbelini empurrou para o fundo da rede.

Com o 2 a 0 no placar, o Uruguai passou a pressionar e quase descontou aos 15 minutos. Em cobrança de falta, Carballo levantou na área e Aquino desviou de cabeça, acertando o travessão. No entanto, nove minutos depois, o Brasil marcou o terceiro. Após Daiana Farías derrubar Isa Haas na área, a árbitra assinalou pênalti. Na cobrança, Marta converteu e ampliou a vantagem. A Seleção administrou o resultado até o intervalo, com três gols de frente.

Na volta do segundo tempo, o Uruguai diminuiu logo aos cinco minutos. Após cruzamento de Lacoste, Isa Haas desviou contra o próprio gol. As uruguaias cresceram na partida, mas aos 19 minutos o Brasil voltou a marcar: após falta cometida por Farías em Marta, Amanda Gutierres cobrou com precisão e fez seu segundo no jogo.

Com 4 a 1 no placar, o ímpeto do segundo tempo diminuiu. O Brasil fechou o marcador aos 42 minutos. Duda Sampaio passou para Dudinha, que bateu cruzado e marcou.