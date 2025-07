Botafogo recebe o Red Bull Bragantino nas oitavas da Copa do Brasil de olho em título inédito

Atual campeão brasileiro e da Copa Libertadores, o Botafogo entra em campo nesta terça-feira para dar outro passo rumo a um título que nunca conquistou na sua história: a Copa do Brasil. O time carioca vai enfrentar o Red Bull Bragantino pelo jogo de ida das oitavas de final, no Engenhão, às 19h.

O Botafogo ainda quer emplacar uma boa sequência sob o comando do italiano Davide Ancelotti. Invicto, o comandante tem duas vitórias e dois empates. A estreia oficial aconteceu no empate por 0 a 0 contra o Vitória, mas, antes, ele esteve em campo ao lado de Cláudio Caçapa, interino na ocasião, no triunfo por 2 a 0 sobre o Vasco.

Na última rodada do Brasileirão, o Botafogo empatou em casa por 1 a 1 com o Corinthians, resultado que o deixou em sexto lugar, com 26 pontos, um atrás do Bragantino. O time paulista, por sua vez, vive sequência complicada desde a retomada do campeonato e soma três derrotas consecutivas, a última por 3 a 1 para o Fortaleza.

Desfalque contra o Corinthians por conta de dores no peito em decorrência de um quadro gripal, o atacante Artur é cotado para retornar. Ele passou por uma bateria de exames cardiológicos na última semana que não apontaram anormalidades. Se for confirmado, Nathan Fernandes vai ficar no banco de reservas.

A principal dúvida está na lateral-direita, onde Vitinho pode retomar a condição de titular no lugar de Mateo Ponte. Um dos destaques na última temporada, o venezuelano Savarino não vive boa fase e deve continuar no banco, dando espaço para a sequência de jogos de Joaquín Correa.

A dupla de meio-campo deve ser formada por Allan e Marlon Freitas, que retorna depois de cumprir suspensão. Titular no Brasileirão, o jovem Newton deve ficar na reserva. O volante Danilo, contratado junto ao Nottingham Forest, não estará à disposição da comissão técnica. O atleta está há dois meses sem entrar em campo e passa por processo de recondicionamento físico.

O atacante Matheus Martins, em transição física após lesão na coxa esquerda, e o zagueiro Bastos, que se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, são desfalques confirmados.

O Red Bull Bragantino está nas oitavas de final pela quarta vez em sua história, em sua 14ª participação. O grupo comandado por Fernando Seabra tenta quebrar um tabu e avançar pela primeira vez às quartas de final.

Pelo menos o retrospecto de Seabra é positivo diante do adversário. Ele já enfrentou o Botafogo três vezes e soma 100% de aproveitamento. As duas primeiras vitórias foram no ano passado, quando estava no Cruzeiro, vencendo por 3 a 2 e 3 a 0. No último encontro, já pelo time paulista, venceu por 1 a 0.

De volta após cumprir suspensão no Brasileirão, o goleiro Cleiton será titular, enquanto Lucão ficará no banco. O zagueiro Pedro Henrique pode retornar. Ele foi desfalque na última rodada em razão do protocolo de concussão, porque levou uma bolada no rosto e precisou ser substituído na derrota por 2 a 1 para o Flamengo.

A comissão técnica segue sem contar com o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, que se recupera de uma lesão no joelho direito. Guilherme Lopes seguirá atuando no setor.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X RED BULL BRAGANTINO

BOTAFOGO - John; Mateo Ponte (Vitinho), Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles; Allan, Marlon Freitas e Joaquín Correa; Montoro, Arthur Cabral e Artur. Técnico: Davide Ancelotti

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Hurtado, Palacios, Pedro Henrique e Guilherme Lopes; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Isidro Pitta e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).