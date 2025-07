Bobadilla se reencontra com Crespo e vive maior sequência como titular do São Paulo em 2025

O técnico Hernán Crespo deu um novo rumo ao São Paulo. Após a chegada do treinador, o Tricolor voltou a apresentar um futebol ofensivo e corajoso. Já são três vitórias consecutivas para a equipe do argentino, sendo a mais recente delas contra o Fluminense, por 3 a 1, no Morumbis.

Para além disso, Crespo também conseguiu recuperar a confiança de alguns atletas. Entre eles, está Bobadilla. O volante se reencontrou após a chegada do novo comandante e vive o que é sua maior sequência como titular do São Paulo na atual temporada.

Bobadilla disputou quatro de cinco partidas com Crespo no comando. O paraguaio soma uma sequência de quatro jogos como titular do São Paulo. Ele só não completou os 90 minutos no clássico contra o Corinthians, válido pelo Campeonato Brasileiro.

Até o presente momento, Bobadilla não havia tido uma grande sequência no clube em 2025. O paraguaio havia emendado, no máximo, dois jogos como titular do Tricolor. O então treinador Luis Zubeldía apostava em um meio-campo formado, na maioria das vezes, por Alisson e Marcos Antônio.

A maior sequência de Bobadilla como titular aconteceu na reta final de maio. O camisa 21 saiu jogando e completou os 90 minutos na vitória sobre o Talleres, por 2 a 1, pela fase de grupos da Libertadores, e na derrota para o Bahia, pelo mesmo placar, no Brasileirão.

Além de receber mais oportunidades, Bobadilla cresceu de produção com a chegada de Crespo. O paraguaio, ao lado de Marcos Antônio, tem entregado grandes atuações e sido um dos 'motorzinhos' do São Paulo. Parece, inclusive, estar em todos os lados do campo, seja no ataque ou na defesa.

Contra o Fluminense, mais uma vez, o camisa 21 se destacou. Segundo dados do Sofascore, ele acumulou 58 ações com a bola e teve taxa de acerto de 90% nos passes. Uma finalização do volante ainda teria levado a um gol do Tricolor, mas a bola desviou no braço de Luciano e o tento foi anulado após checagem do VAR.

Já no setor defensivo, Bobadilla ganhou seis de nove duelos pelo chão e realizou cinco desarmes, além de um corte e uma interceptação. Não à toa, as grandes atuações do paraguaio com a camisa do São Paulo tem lhe rendido muitos elogios da torcida tricolor.

Bobadilla terminou a temporada passada como reserva com Luis Zubeldía. O cenário se repetiu no início deste 2025, quando o então treinador optou por outra dupla de volantes e o paraguaio recebeu chances esporádicas, alternando entre reservas e titulares. Agora, ele se recuperou e se tornou peça confiável para Crespo.

Com Bobadilla à disposição e vivendo grande momento, o São Paulo volta aos gramados nesta quinta-feira, quando vira a chave e passa a focar na Copa do Brasil. O Tricolor recebe o Athletico-PR, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis, no jogo de ida das oitavas de final do torneio.