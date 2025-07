Bia Haddad cai diante de holandesa na estreia em Montreal

A temporada de quadras duras do segundo semestre não começou nada bem para Beatriz Haddad Maia. Em sua estreia no WTA 1000 de Montreal, no Canadá, a brasileira de 29 anos, atual número 21 do mundo, começou mal e até se recuperou, mas fez pouco no terceiro set e acabou derrotada pela holandesa Suzan Lamens (#64 do mundo), que avançou por 6/2, 1/6 e 6/3.

Bia não competia desde o dia 2 de julho, quando foi eliminada na segunda rodada de Wimbledon. Após Montreal, ela ainda vai disputar o WTA 1000 de Cincinnati, que começa na próxima semana, e o WTA 500 de Monterrey, no México, antes de voltar para os EUA e competir no US Open.

Foi a segunda vez que Haddad Maia e Lamens se encontraram no circuito mundial, e foi a segunda vitória da holandesa. O primeiro duelo entre elas aconteceu em abril de 2021, no W60 de Oeiras, em Portugal, quando a brasileira não estava nem entre as 200 melhores do ranking.

Para Lamens, a vitória vale uma vaga na terceira rodada do WTA de Montreal (Bia estreou na segunda rodada por ser cabeça de chave). Ela vai enfrentar na sequência a chinesa Lin Zhu (#493, ex-top 40), que surpreendeu e superou a russa Ekaterina Alexandrova (#15) por 1/6, 6/2 e 6/4.

Como aconteceu

A partida começou equilibrada, mas três duplas faltas de Bia no quinto game deram a primeira quebra do jogo para a holandesa. Lamens, muito mais sólida do fundo de quadra, 4/2 quando confirmou o saque sem problemas e anotou outra quebra após mais quatro erros da brasileira no sétimo game. Bia ainda teve dois break point para devolver uma das quebras, mas a holandesa foi impecável para se salvar. Após outros dois erros da brasileira, Lamens fechou o set por 6/2.

A europeia não manteve seu nível quando o segundo set começou, e Bia se aproveitou de um par de erros da rival. Após uma ótima subida à rede e uma paralela de forehand, a brasileira quebrou o serviço, abriu 3/0 na sequência e ganhou confiança. O jogo mudou radicalmente, e Bia anotou outra quebra indo ao ataque com um forehand que Lamens não conseguiu defender. A holandesa interrompeu a sequência no sexto game e teve até chances para devolver uma das quebras, mas Bia confirmou o serviço, fez 6/1 e forçou o terceiro set.

A parcial decisiva começou equilibrada, com Lamens voltando a jogar melhor e ameaçando o saque de Haddad Maia. Logo no terceiro game, A holandesa desperdiçou dois break points ao errar uma esquerda e, depois, uma direita. Bia também salvou um terceiro break point com um forehand vencedor e deixou o placar em 2/2 pouco depois.

No oitavo game, Lamens teve mais duas chances para quebrar a paulista. Na primeira, desperdiçou uma direita fácil. Na segunda, porém, a brasileira errou uma esquerda e perdeu o serviço. A holandesa abriu 5/3 e só precisava confirmar seu serviço para fechar o jogo, e foi o que ela fez.