Ben Askren é internado novamente menos de uma semana após alta; veja

Menos de sete dias após deixar o hospital, o ex-lutador do UFC Ben Askren precisou ser internado novamente devido a uma infecção identificada durante seu primeiro check-up de rotina. Aos 41 anos, ele passou recentemente por um delicado transplante duplo de pulmão e tem compartilhado sua recuperação com frequência nas redes sociais.

Nos últimos dias, o ex-atleta surpreendeu ao aparecer em vídeos fazendo exercícios leves em casa, como levantamento de pesos e pedaladas em bicicleta ergométrica. Apesar do tom sempre positivo, ele nunca escondeu a gravidade do processo de reabilitação, marcado por momentos críticos - incluindo quatro paradas cardíacas e uma perda de cerca de 23 quilos durante a internação inicial.

Nesta segunda-feira (28), Askren publicou uma nova atualização direto do leito hospitalar. De acordo com ele, os médicos suspeitaram de uma infecção em um dos drenos torácicos ainda em uso, o que motivou sua readmissão para tratamento com antibióticos e realização de novos exames (clique aqui ou assista ao vídeo legendado abaixo).

"Bem, como vocês provavelmente perceberam, infelizmente não estou mais em casa. Tive meu primeiro check-up esta manhã. Eles não gostaram da aparência do último dreno torácico - acharam que estava infectado. Me colocaram em alguns antibióticos, fizeram alguns raios-X e, com sorte, resolveremos isso - rápido.

Mas, certo, Paradoxo de Stockdale: não ia ser sempre tranquilo. Não ia ser sempre fácil. Nem sempre ia ser só progresso. Então, espero que isso seja apenas um pequeno obstáculo, e que eu volte para casa para continuar ficando mais forte. Achei que vocês gostariam de ter essa atualização".

