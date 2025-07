Belfort exalta apelo de revanche com Wanderlei: "Vamos ter que pegar o Maracanã"

Apesar de beirarem os 50 anos, idade considerada avançada para a prática dos esportes de combate, Vitor Belfort e Wanderlei Silva aparentemente estão indo contra a regra e atraindo bastante interesse do grande público para a revanche no boxe. E quem destaca isso é uma das partes envolvidas no confronto. Para o 'Fenômeno', sua rivalidade contra o 'Cachorro Louco' tem potencial de furar a bolha, dado o apelo comercial por ele notado até então.

A segunda edição do 'Spaten Fight Night', assim como a primeira, tende a ser restrita apenas para o público convidado. Apesar do acordo, Belfort destacou que sua revanche contra Wanderlei poderia ser promovida em um estádio de grande magnitude, como o Maracanã - que hoje comporta cerca de 78 mil pessoas. Em entrevista ao site 'Combate.com', Vitor garantiu que no dia 27 de setembro seu duelo contra o arquirrival contará com uma grande audiência.

"As pessoas não veem a hora. Todo mundo quer ingresso, todo mundo quer ser parte disso. De repente a gente vai ter que pegar o Maracanã, pegar um estádio desse aí, porque (o quanto) as pessoas querem ingresso... Essa luta deveria ser num ginásio. Mas com certeza a Globo vai estar passando isso e ninguém vai ficar de fora", destacou o Fenômeno.

Sem favoritismo

Ao contrário de Wanderlei, que nunca competiu nos ringues de boxe, Belfort já se aventurou na nobre arte recentemente - e de forma bem-sucedida, com vitórias. Além disso, no primeiro encontro entre os dois, nas regras do MMA, o Fenômeno protagonizou o histórico nocaute sobre Silva em apenas 44 segundos. Dado histórico, o favoritismo para a revanche estaria ao lado de Vitor, certo? Errado. Segundo o próprio, não existe este tipo de projeção ou configuração nos esportes de combate, sobretudo dentro de uma rivalidade como essa.

"Acredito que, quando você sobe no ringue, os dois levam vantagem. Para mim, não existe favoritismo. Sempre aprendi isso do meu pai. Quando você vai competir, eu respeito meus oponentes como se eles fossem capazes de vencer. A maneira de eu poder competir sempre foi essa, de respeitá-lo, e saber que naquele momento não é brincadeira. Aqui é de verdade, e as pessoas sabem da seriedade que eu sempre tive no mundo das lutas. Eu falo que o favoritismo acontece quando você se prepara e se dedica na sua preparação. É o que eu estou fazendo aqui agora: me dedicando 110% todo dia", frisou Vitor.

A revanche entre Belfort e Wanderlei Silva servirá como atração principal do evento 'Spaten Fight Night 2'. Recentemente, o card contou com a adição do duelo entre Bia Ferreira e Maira Moneo. Campeã mundial, a brasileira coloca o cinturão peso-leve (61,2 kg) da 'IBF' (Federação Internacional de Boxe) em jogo contra a adversária uruguaia. Outros confrontos devem ser anunciados em breve.

