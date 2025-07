Brasileiras caem na semifinal dos 200m livre no Mundial de Esportes Aquáticos

As brasileiras Stephanie Balduccini e Mafê Costa deram adeus, hoje, ao Mundial de Esportes Aquáticos, que acontece em Singapura. A dupla ficou nas duas últimas posições da primeira semifinal dos 200m livre feminino.

Balduccini, de 20 anos, nadou na raia 8 e terminou na sétima colocação, com tempo de 1:57:87. Já Mafê, de 22 anos, esteve na outra ponta (raia 1) e ficou no oitavo e último lugar, com tempo de 1:58:43. No geral, as brasileiras encerram a semifinal em 13º e 14º, respectivamente.

"Eu não tenho muito o que falar. Não chegou nem perto do meu melhor tempo. Estou fazendo um planejamento totalmente diferente, eu tenho que colocar a cabeça no lugar, voltar para a Austrália, treinar, me adaptar, e com certeza fazer um processo bem melhor", disse Mafê, ao Sportv.

"Acho que mostra que nós sempre queremos mais. Essa é a hora certa de saber que poderíamos ter feito um trabalho melhor na água. Fiz tudo que pude fazer. Para a geração que está subindo, me considero nessa geração um pouco mais nova, é normal querer mais. Por mais que esteja no alto nível, a gente quer também estar no pódio. É super realista essa vontade", afirmou Stephanie.

As brasileiras se classificaram para as semifinais na noite de ontem. Mafê Costa avançou na 14ª posição, enquanto Balduccini passou na 16ª e última colocação.

Além das brasileiras, ocorreram outras provas nesta terça-feira, como por exemplo as finais dos 200m livre masculino e 1500m livre feminino. O romeno David Popovici conquistou a medalha de ouro no masculino, e a norte-americana Katie Ledecky foi a campeã no feminino.

Demais resultados da natação de hoje

Final dos 200m livre masculino

1º: David Popovici (Romênia) - 1:43:53

2º: Luke Hobson (EUA) - 1:43:84

3º: Tatsuya Murasa (Japão) - 1:44:54

Final dos 1500m livre feminino

1º: Katie Ledecky (EUA) - 15:26:44

2º: Simona Quadarella (Itália) - 15:31:79

3º: Lani Pallister (Austrália) - 15:41:18

Final dos 100m costas feminino

1º: Kaylle Mckeown (Austrália) - 57.16

2º: Regan Smith (EUA) - 57.35

3º: Katharine Berkoff (EUA) - 58.15

Final dos 100m costas masculino

1º: Pieter Coetze (África do Sul) - 51.85

2º: Thomas Ceccon (Itália) - 51.90

3º: Yohann Ndoye-Brouard (França) - 51.92

Final dos 100m peito feminino

1º: Anna Elendt (Alemanha) - 1:05:19

2º: Kate Douglas (EUA) - 1:05:27

3º: Qianting Tang (China) - 1:05:64