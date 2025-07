Autora de dois gols, Amanda Gutierres celebra vaga do Brasil na final da Copa América Feminina

A Seleção Brasileira goleou o Uruguai por 5 a 1 nesta terça-feira, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, no Equador, e garantiu vaga na final da Copa América Feminina. Destaque da partida, a atacante Amanda Gutierres, autora de dois gols, comemorou a classificação.

"Todas estamos felizes com esse trabalho do Arthur (Elias). Espero que seja minha primeira final de muitas", disse Amanda, em entrevista ao SporTV.

Jogadora do Palmeiras, Amanda recebeu sua primeira convocação para uma competição profissional nesta edição da Copa América. Em 2018, ela havia disputado o Mundial Sub-17, mas passou a figurar entre as convocadas da Seleção principal com a chegada de Arthur Elias.

Amanda também falou sobre a final, que será uma reedição da decisão de 2022. O Brasil enfrentará novamente a Colômbia, adversária já conhecida também desta edição - as duas seleções empataram em 0 a 0 na fase de grupos.

"Sabemos que é um adversário difícil. Já nos enfrentamos muitas vezes, mas eu acredito nesse grupo e acho que vamos levar esse troféu", completou.

Marta comemora primeiro gol na Copa América

A atacante Marta, de 39 anos, também celebrou a classificação do Brasil para a final da Copa América Feminina. Além disso, a Rainha do Futebol comemorou seu primeiro gol na competição.

"Tive a felicidade de converter o pênalti. No contexto de tudo, a equipe fez um bom jogo. Sofremos alguns riscos, que poderiam ter dificuldade um pouquinho. Mas as meninas da defesa conseguiram arrumar a casa. Estou muito feliz de ter ajudado a equipe", disse.

Marta também destacou a dificuldade de atuar na altitude. O Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, está localizado a 2.850 metros acima do nível do mar.

"É bem difícil dar esses piques aqui na atitude, mas a vontade de vencer é maior que tudo. Foi difícil em alguns momentos, mas sabíamos o que fazer", concluiu.