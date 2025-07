Autor do segundo gol do Botafogo, Alexander Barboza celebra vitória, mas aponta: "Não acabou"

Nesta terça-feira, no Nilton Santos, Botafogo abriu a vantagem de 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, em confronto válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Autor do segundo tento, o zagueiro Alexander Barboza vibrou com o feito, mas destacou que o duelo não foi definido nesta noite.

"O gol foi muito especial. É o meu segundo com essa camisa. Estou muito feliz porque a vitória foi nossa. Sabemos que não acabou aqui, tem mais um jogo. Temos que comemorar e voltar a treinar. O foco é no próximo jogo", disse à Botafogo TV.

O confronto de volta entre Botafogo e Red Bull Bragantino será na próxima quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista.

Os cariocas vão a campo com a vantagem de poder perder por um gol de diferença para seguir na competição.