Augusto Melo ataca declaração de Stabile e acredita em volta ao poder do Corinthians

Por meio de uma nota oficial, o presidente afastado do Corinthians, Augusto Melo, atacou as declarações do mandatário em exercício, Osmar Stabile, dadas em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

Ao ser perguntado se continuaria no cargo de presidente em caso de impeachment de Augusto Melo, Stabile afirmou que possui vontade de continuar no poder. Por sua vez, Augusto disse que a fala do dirigente é uma "confissão de golpe" contra o Corinthians.

"A declaração do vice-presidente Osmar Stábile de que pretende continuar na presidência após sua interinidade é uma confissão do golpe que ele e seus comparsas tentam dar contra o Corinthians, contra os sócios do clube e contra o presidente legitimamente eleito. Stábile não é o legítimo presidente do Corinthians, ele exerce a função de modo temporário", disse Augusto.

Semana decisiva pela Copa do Brasil! ? Quarta-feira é dia de Derby. Vamos lotar a #CasaDoPovo, Fiel! ?? Garanta seu ingresso ?? https://t.co/1e9Gsnqr7f ? José Manoel Idalgo / Corinthians#NeoQuimicaArena#VaiCorinthians pic.twitter.com/jUFqiI96Q8 ? Corinthians (@Corinthians) July 28, 2025

De volta ao poder?

Além disso, Augusto demonstrou total confiança de que voltará ao poder do Corinthians. De acordo com o presidente afastado, as acusações contra ele são falsas, com a Polícia Civil e o MP de São Paulo tendo feito um inquérito cheio de "nulidades".

"Ele (Stabile) é um dos beneficiados pelas acusações falsas contra Augusto Melo, veiculadas por um blogueiro com condenação criminal e usadas pela Polícia Civil e pelo MP de São Paulo em um inquérito repleto de nulidades e de abusos que só favorecem os adversários políticos de Melo dentro do Corinthians. Augusto Melo confia também que a Justiça restabelecerá a verdade e que, em 9 de agosto, os sócios vão votar não ao impeachment", declarou sua assessoria.

A votação entre os sócios para decidir se Augusto Melo de fato sofrerá o impeachment será no dia 9 de agosto, no Parque São Jorge.

A declaração de Stabile

Ao ser perguntado sobre se teria vontade de continuar no cargo de presidente, Stabile afirmou que, caso Augusto seja exonerado e o conselho assim decida, ele tem o desejo de permanecer no poder.

"Sim, se o Conselho entender que eu devo continuar, eu comecei um trabalho e devo terminar. O Conselho Deliberativo que vai decidir se eu vou dar continuidade a esse trabalho. Tive pouco tempo, mas grandes coisas já foram feitas. Se o Conselho assim entender, me coloco à disposição", declarou.

Fabinho Soldado e Osmar Stabile. Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Veja a nota oficial completa divulgado por Augusto Melo nesta terça-feira:

"A declaração do vice-presidente Osmar Stábile de que pretende continuar na presidência após sua interinidade é uma confissão do golpe que ele e seus comparsas tentam dar contra o Corinthians, contra os sócios do clube e contra o presidente legitimamente eleito. Stábile não é o legítimo presidente do Corinthians, ele exerce a função de modo temporário.

Ele é um dos beneficiados pelas acusações falsas contra Augusto Melo, veiculadas por um blogueiro com condenação criminal e usadas pela Polícia Civil e pelo MP de São Paulo em um inquérito repleto de nulidades e de abusos que só favorecem os adversários políticos de Melo dentro do Corinthians.

A defesa de Augusto Melo está tomando todas as medidas para combater esses abusos, provar sua inocência e fazer valer o direito ao voto de quem o elegeu, seguindo com sua gestão comprometida com a regularização das contas ? diferentemente do que tem sido feito pela gestão interina, conhecida pelo desrespeito às negociações e contas a serem pagas. Augusto Melo confia também que a Justiça restabelecerá a verdade e que, em 9 de agosto, os sócios vão votar não ao impeachment."