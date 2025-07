Atirador que matou 4 nos EUA mirava sede da NFL, mas errou andar em prédio

O atirador que matou um policial e outras três pessoas ontem em arranha-céu de Nova York planejava entrar em um dos escritórios da NFL, mas acabou em andar errado. As informações são do The New York Times e da Bloomberg.

O que aconteceu

Shane Tamura mirava um dos andares da NFL no 345 Park Avenue, mas terminou indo para outro por engano. Em vez de ir para uma das instalações da liga de futebol americano, localizadas nos primeiros andares, acabou indo para o 33º andar, onde fica o escritório da empresa que administra o edifício.

O atirador fez sua quarta vítima ao sair no andar errado e tirou a própria vida, de acordo com as autoridades norte-americanas. Ele invadiu o local com um rifle e matou outras três pessoas no saguão, entre elas um policial.

Temos motivos para acreditar que ele estava focado no escritório da NFL no edifício. Existem dois elevadores diferentes no prédio, alguns não vão a todos os andares. Ele parece ter ido para o elevador errado e acabou no andar da Rudin Management.

Eric Adams, prefeito, segundo o NY Times

O homem de 27 anos também deixou um bilhete mencionando a NFL e afirmando que tinha ETC —encefalopatia traumática crônica, doença cerebral degenerativa causada por traumatismos cranianos repetitivos. No documento, de três páginas, Shane culpou o esporte pela doença e pediu que seu cérebro fosse estudado, segundo o NY Post. O atirador havia jogado futebol americano no ensino médio, mas não virou profissional.

Um funcionário da NFL foi o único sobrevivente entre os alvos do ataque. O homem está em hospitalizado em condição crítica, mas estável.

O ataque

Movimentação de policiais e socorristas no entorno do prédio onde um homem matou ao menos quatro pessoas em um prédio comercial na Park Avenue, em Manhattan, Nova York, nos Estados Unidos Imagem: 28.jul.25 - Kyle Mazza/Estadão Conteúdo

Homem abriu fogo dentro do prédio e fez várias vítimas. Morreram dois civis e um policial de Nova York, que trabalhava no local e foi atingido por um tiro nas costas.

O policial morto foi identificado como Didarul Islam, 36. Nomes das outras vítimas não foram divulgados até que suas famílias sejam notificadas.

Suspeito foi "neutralizado", de acordo com a Polícia de Nova York. O atirador, identificado como Shane Devon Tamura, foi encontrado morto na escada do edifício do ataque, de acordo com a CNN norte-americana. O homem tinha 27 anos, morava no estado de Nevada, não tinha antecedentes criminais e tinha autorização para portar armas.

Atirador morreu após atirar no próprio peito, disse a comissária de polícia Jessica Disch. Uma mulher saiu do elevador, e o atirador a deixou passar. Em seguida, ele subiu ao 33º andar, onde fica o escritório da Rudin Management, e atirou em uma mulher antes de se matar, segundo a autoridade.

"Um BMW preto parou na Park Avenue e um homem saiu carregando um rifle M4 e caminhou em direção ao prédio", informou Disch. O veículo estava registrado no nome do próprio atirador.

Autor do disparos não portava explosivos. Dentro do carro, a polícia encontrou uma maleta de rifle, um revólver carregado, munição e carregadores, além de uma mochila e medicamentos prescritos para Tamura, disse Disch.

A polícia acredita que Tamura agiu sozinho. Durante os ataques, o prefeito de Nova York, Eric Adams, confirmou a ocorrência e pediu para que a população evitasse a região em meio as buscas pelo suspeito.

FBI investiga o caso. Dan Bongino, vice-diretor do departamento federal de investigação, disse que agentes da entidade estão trabalhando nas investigações para entender o ataque e possíveis motivações.

Policiais interditam vias em torno de prédio onde ocorreu um ataque a tiros na região de Midtown Manhattan, em Nova York. Imagem: 28.jul.25 - Charly Triballeau/AFP

O caso foi o 254º tiroteio em massa nos EUA neste ano. Os dados da ONG Gun Violence Archive contabiliza os casos que feriram ou mataram quatro ou mais pessoas, sem contar com o atirador.