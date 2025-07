Athletico-PR intensifica preparação para enfrentar o São Paulo pela Copa do Brasil

Nesta terça-feira, o Athletico-PR deu sequência à preparação para o confronto com o São Paulo, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. As duas equipes entram em campo nesta quinta, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis, na capital paulista.

O Athletico-PR iniciou os trabalhos no CAT Caju com atividades coordenadas pela equipe de fisioterapia e exercícios físicos na academia. Na sequência, os jogadores se integraram ao técnico Odair Hellmann para um treino voltado ao setor ofensivo. Foram realizadas movimentações com foco em cruzamentos, duelos, finalizações e transições rápidas.

A equipe paranaense volta a treinar nesta quarta-feira, novamente no CAT Caju, e, em seguida, viaja para São Paulo.

Departamento médico do Athletico-PR

O volante Raul e o lateral-esquerdo Esquivel são dúvidas para o duelo com o São Paulo, por conta de lesões na coxa e no joelho, respectivamente. Ambos não atuaram no empate por 2 a 2 com o América-MG, no último domingo.

??? As imagens do treino desta terça-feira. Quinta tem #SPFCxCAP pela Copa do Brasil. ?? https://t.co/xLFEDs27cA pic.twitter.com/zgNWngfLjr ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) July 29, 2025

Fase do Athletico-PR

A equipe paranaense vive uma má fase e não vence há quatro jogos pela Série B. Na Segunda Divisão, o Athletico-PR ocupa apenas a 11ª posição, com 25 pontos conquistados em 19 partidas - cinco a menos que a Chapecoense, quarta colocada.

Agora, o Furacão vira a chave para a Copa do Brasil, torneio no qual eliminou o Brusque na fase anterior. O Athletico-PR busca o bicampeonato da competição.