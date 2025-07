Após deixar o Bayern de Munique, Thomas Müller acerta com o Vancouver Whitecaps, diz jornal

Depois de uma vida dedicada ao Bayern de Munique, Thomas Müller terá um novo desafio na carreira. Aos 35 anos, o atacante alemão acertou nesta terça-feira sua transferência para o Vancouver Whitecaps, do Canadá, e disputará pela primeira vez a Major League Soccer (MLS), principal liga de futebol dos Estados Unidos e Canadá. O contrato com o clube canadense será válido por duas temporadas. A informação é do jornal "Bild".

Ainda segundo a reportagem, a negociação envolveu trâmites peculiares do regulamento da MLS. Para viabilizar a chegada de Müller, o Vancouver precisou fazer um acordo com o FC Cincinnati, que detinha os chamados "direitos de descoberta" sobre o jogador - uma espécie de preferência para a contratação de atletas estrangeiros. O clube canadense desembolsou 400 mil dólares (R$ 2,2 milhões) em General Allocation Money, uma moeda de negociação interna da liga, para que o time americano liberasse esses direitos. A própria MLS intermediou as tratativas.

Por enquanto, Müller não poderá ocupar uma das vagas de "jogador designado", como são chamados os atletas que podem receber salários acima do teto imposto pela liga. O alemão aceitou uma redução salarial até o fim de 2025, e a partir de 2026 deve assumir oficialmente esse status, com possibilidade de aumento.

A mudança encerra uma trajetória rara no futebol moderno. Müller chegou ao Bayern ainda criança, em 2000, com apenas 10 anos. Estreou no time principal na temporada 2008/09 e se despediu em 2025 como um dos maiores nomes da história do clube. Foram 756 partidas, 250 gols, 222 assistências e uma galeria impressionante de títulos: 33 no total, incluindo 13 Campeonatos Alemães, duas Ligas dos Campeões e dois Mundiais de Clubes.

Conhecido pela inteligência tática, movimentação imprevisível e espírito coletivo, Müller foi peça-chave em diferentes gerações vitoriosas do Bayern e também marcou época com a camisa da seleção alemã. Agora, inicia uma nova etapa em um mercado que tem se tornado cada vez mais atrativo para jogadores experientes e nomes consagrados do futebol europeu.