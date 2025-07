Após assistência contra o Sport, Tiquinho se isola como "garçom" do Santos em 2025

No empate diante do Sport por 2 a 2, Tiquinho Soares chegou a sua quarta assistência nesta temporada e, agora, é o líder de assistências do Santos. O atacante estava empatado no quesito com Guilherme e Neymar, com três passes para gols em 2025.

Três dessas assitências ocorreram no Brasileirão, competição na qual Tiquinho também é o "garçom" do Peixe. O centroavante deu o último passe em jogos contra Vasco, Fortaleza e o Leão da Ilha. O outro passe para tento aconteceu ainda na fase de grupos do Paulistão, quando o Santos bateu o Noroeste por 3 a 0.

Tiquinho Soares, por sua vez, não marca um gol desde 20 de abril, quando fez de pênalti na derrota de 2 a 1 para o São Paulo, no Morumbis, pela quinta rodada da Série A. De lá para cá, o camisa 9 entrou em campo nove vezes.

O ex-jogador do Botafogo vive uma fase complicada. Ele foi acionado em apenas dois dos últimos cinco compromissos do Santos. Curiosamente, nestes dois embates, o atacante deu as duas últimas assistências: uma na vitória de 3 a 2 sobre o Fortaleza e outra no empate de 2 a 2 com o Sport.

Agora, Cleber Xavier terá a semana livre para tentar corrigir a falha no ataque. O Alvinegro Praiano volta a campo na segunda-feira, dia 4 de agosto, contra o Juventude, no Morumbis, às 20 horas (de Brasília), pela 18ª rodada.