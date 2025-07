Alvo do Palmeiras, Khellven se destacou no Athletico-PR e teve frustração com seleção olímpica

O Palmeiras tem interesse na contratação do lateral-direito Khellven, de 24 anos. Segundo informações do portal Ge.com, as negociações com o CSKA Moscou, da Rússia, pelo atleta estão avançadas.

O site afirma que os valores do negócio podem atingir 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 41,8 milhões na cotação atual), considerando metas e bônus contratuais. O jogador chegaria ao clube alviverde para repor a saída de Mayke, que está a caminho do Santos.

Khellven deu os primeiros passos no futebol profissional pelo Guarani de Palhoça, quando despertou a atenção do Athletico-PR, em 2019. Pela equipe paranaense, o lateral contabilizou 175 partidas, com oito gols marcados. Ele conquistou três Campeonatos Paranaenses, uma Copa Sul-Americana e uma Copa do Brasil.

O jogador foi vendido ao CSKA Moscou em setembro de 2023, por 4,5 milhões de euros (R$ 23,7 milhões na cotação da época). No clube russo, acumula 62 partidas, com cinco gols marcados e nove assistências distribuídas. Nas últimas partidas, porém, tem ficado no banco de reservas na equipe europeia.

Khellven tem passagens pela seleção brasileira de base. Em 2024, disputou o Pré-Olímpico pelo Brasil, mas o time nacional não conseguiu a vaga nos Jogos Olímpicos de Paris do ano passado.

O lateral tem características ofensivas, com bom passe e apurada leitura de jogo. Khellven é ágil, tem força física e também se destaca nas cobranças de bolas paradas.