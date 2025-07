Alisson é liberado e deixa pré-temporada do Liverpool: 'Questões pessoais'

O goleiro brasileiro Alisson não estará à disposição do Liverpool no amistoso de amanhã, contra o Yokohama Marinos, às 7h30 (de Brasília). Alegando "questões pessoais", o jogador de 32 anos foi liberado e deixou a pré-temporada do clube inglês. Agora, ele se reapresentará aos Reds quando o elenco já estiver no Reino Unido.

De acordo com o jornal The Athletic, além de Alisson, outros dois jogadores também deixaram concentração de pré-temporada do Liverpool: o zagueiro Joe Gomez, que sofreu uma lesão no tendão de Aquiles, e o atacante Luis Díaz, em negociações avançadas com o Bayern de Munique.

Assim, Alisson não participou do treino aberto do Liverpool realizado hoje no estádio Dream Field, em Tóquio.

Com a ausência do brasileiro, o titular do Liverpool no amistoso de amanhã deve ser o georgiano Giorgi Mamardashvili, goleiro de 24 anos contratado em 2024. Os Reds desembolsaram cerca de 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 215 milhões) pelo jogador.

Com Alisson de titular, o Liverpool perdeu seu primeiro amistoso de pré-temporada. No último sábado, os Reds foram derrotados por 4 a 2 para o Milan, em Singapura.