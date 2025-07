Ainda sem Cuca, Atlético-MG intensifica preparação para pegar o Flamengo

O Atlético-MG deu sequência, na manhã desta terça-feira (29), à preparação para o confronto com o Flamengo, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Ainda sem o técnico Cuca e o auxiliar Cuquinha, que seguem no Paraná por conta do falecimento do irmão mais velho, Amauri Stival, os trabalhos na Cidade do Galo foram conduzidos novamente pelos auxiliares Lucas Gonçalves e Daniel Cerqueira.

Os jogadores que foram titulares no duelo contra o Flamengo no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, fizeram atividades de recuperação física na academia e no campo. Já os demais atletas participaram de um treino técnico e tático.

O elenco volta a treinar na manhã desta quarta-feira, novamente na Cidade do Galo, e em seguida viaja para o Rio de Janeiro às 15h. O duelo com o Flamengo acontece na quinta-feira (31), às 21h30, no Maracanã. A partida de volta será no dia 6 de agosto (quarta-feira), na Arena MRV, às 19h.

Departamento médico do Galo

Quatro jogadores seguem em tratamento e não participaram da atividade desta terça-feira: o lateral-esquerdo Guilherme Arana (lesão na coxa esquerda), o meio-campista Patrick (dores na lombar) e os atacantes Cadu e Caio Maia (ambos com problemas no joelho direito).

O início de mais uma decisão na temporada! ?? pic.twitter.com/XDUVg7BDBL ? Atlético (@Atletico) July 29, 2025

Fase do Atlético-MG

O clube mineiro vem de derrota contra o Flamengo por 1 a 0 - foi a terceira derrota consecutiva da equipe comandada por Cuca no Campeonato Brasileiro. Na competição nacional, o Atlético-MG ocupa, com 20 pontos conquistados, a 13ª colocação da tabela.

Agora, o Galo vira a chave para a Copa do Brasil, torneio no qual eliminou o Marigá na última fase.