Abel comanda treino tático, e Palmeiras terá desfalques para enfrentar o Corinthians; veja provável escalação

O Palmeiras realizou, na manhã desta terça-feira, um treino tático em preparação para clássico contra o Corinthians, pelas oitavas de final da Copa Brasil. A partida de ida acontece nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

A atividade comandada pelo técnico Abel Ferreira focou em aprimorar dinâmicas e estratégias de jogo, além de aperfeiçoar jogadas ensaiadas e cobranças de faltas e pênaltis.

O zagueiro Murilo e o meia-atacante Felipe Anderson cumpriram cronograma na parte interna e no campo. Já os atacantes Bruno Rodrigues, em transição física, e Paulinho, que se recupera de cirurgia na perna direita, trabalharam no centro de excelência com o Núcleo de Saúde e Performance. Eles, portanto, são desfalques.

Assim, a provável escalação do Palmeiras tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Emiliano Martínez) e Mauricio; Sosa (Allan ou Luighi), Facundo Torres e Vitor Roque.

Esta é a 30ª participação do Verdão no torneio, que busca chegar às quartas de final pela 19ª vez. Em 94 jogos pelo torneio, o Palestra levou a melhor em 69 e perdeu 25. Além disso, será a primeira vez que o Palmeiras enfrentará o Corinthians na Copa do Brasil.