À espera de Mayke, Santos se reapresenta e inicia preparação para receber o Juventude

O Santos se reapresentou no CT Rei Pelé nesta terça-feira, após dois dias de folga. O elenco se prepara para o duelo contra o Juventude, marcado para segunda-feira.

Nesta tarde, os jogadores realizaram um trabalho físico no gramado. Mayke ainda não treinou com o restante dos atletas. O ex-Palmeiras passou por exames nesta terça-feira e deve ser integrado nos próximos dias. A tendência é que o lateral direito já esteja à disposição no próximo jogo.

Por outro lado, o técnico Cleber Xavier, que se vê pressionado após o empate de 2 a 2 com o Sport, lanterna do Campeonato Brasileiro, não poderá contar com Tomás Rincón. O venezuelano terá que cumprir suspensão depois de ser expulso contra o Sport.

O atacante Guilherme, com uma lesão corto-contusa no tornozelo direito, e o volante Willian Arão, com um edema muscular na região da panturrilha direita, serão avaliados durante esta semana para saber se ficam à disposição.

O elenco volta aos treinos na manhã desta quarta-feira. O duelo com o Juventude está marcado para a próxima segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), no Morumbis, na capital paulista. A diretoria anunciou que mais de 15 mil ingressos já foram vendidos.

No momento, o Santos está na 17ª colocação do Brasileirão, com 15 pontos, assim como o Vasco, primeiro time fora da zona do rebaixamento.