WSL divulga detalhes do novo Mundial de Surfe de 2026; veja como será

A World Surf League (WSL) divulgou nesta segunda-feira o novo formato da elite do surfe mundial para a temporada de 2026. A estrutura reformulada acompanha o calendário já anunciado, mas agora traz detalhes sobre o sistema de competição, número de atletas e distribuição de baterias.

A temporada marcará os 50 anos do circuito profissional e promete mudanças importantes — inclusive no encerramento do tour, que volta a acontecer em Pipeline.

Com os novos formatos, veremos maior pressão desde o primeiro dia, com cada bateria tendo impacto real no ranking. Combinando locais icônicos, uma competição feminina ampliada e Pipeline como ápice, estamos construindo um Tour que leva o surfe a um novo capítulo Ryan Crosby, CEO da WSL

O que muda

A principal mudança está no formato das etapas e no modo como os surfistas avançam nas fases. A partir de 2026, não haverá mais baterias sem eliminação e, consequentemente, a chamada repescagem — todas as disputas vão valer classificação direta, o que aumenta a pressão e os riscos desde o início de cada evento.

O circuito terá 12 etapas: nove delas na temporada regular e três com status de "pós-temporada". A grande final será o Pipe Masters, agora reformulado e com peso maior na disputa pelos títulos mundiais.

Como será o circuito

A temporada começa na tradicional Bells Beach, na Austrália, em abril, e termina no Banzai Pipeline, no Havaí, em dezembro.

Durante o ano, os surfistas passarão por locais icônicos como Margaret River, Teahupoo, Jeffreys Bay, Cloudbreak, Rio de Janeiro e Trestles.

Quantos atletas participam

Durante a temporada regular (etapas 1 a 9), o circuito contará com 36 homens e 24 mulheres. Após a nona etapa, em Trestles, o número de competidores será reduzido para a fase final: 24 homens e 16 mulheres disputarão as duas etapas seguintes — em Abu Dhabi e Portugal — além do encerramento em Pipeline, onde todos os surfistas da elite se reúnem novamente.

A novidade está também no sistema de pontuação: os sete melhores resultados de cada surfista na temporada regular vão contar para a classificação à pós-temporada. Já para o ranking final e definição dos campeões mundiais, serão considerados os nove melhores resultados de um total de 12 possíveis - ou seja, serão dois descartes.

Pipe Masters turbinado

A decisão do título mundial volta a acontecer no Pipe Masters, que encerra a temporada com um novo peso simbólico e prático. O evento oferecerá 15 mil pontos, 50% a mais do que uma etapa comum, e contará com todos os surfistas que começaram o ano no CT.

Os oito melhores homens e mulheres do ranking antes de Pipe entram diretamente em fases mais avançadas.

Formato das baterias

Etapas da temporada regular

Homens (36 atletas)

Round 1: oito surfistas (piores ranqueados + convidados) em quatro baterias homem a homem.

Round 2: os 28 melhores do ranking + os vencedores do Round 1 em 16 baterias.

A partir daí: oitavas, quartas, semis e final.

Mulheres (24 atletas)

Round 1: 16 surfistas (piores ranqueadas + convidadas) em oito baterias.

Round 2: as oito melhores do ranking enfrentam as vencedoras do Round 1.

Depois seguem quartas, semis e final.

Etapas da pós-temporada

Redução no número de atletas (24 homens e 16 mulheres), com menos baterias.

Mesmo modelo de disputa homem a homem, sempre com eliminação direta.

Treinos oficiais

Onde as licenças permitirem, dias oficiais de treino também serão oferecidos a todos os surfistas do Tour. Para cada evento, o dia anterior ao início da competição incluirá uma janela de cinco horas para atender a três grupos de 12 surfistas masculinos e dois grupos de 12 surfistas femininos.

Caso as licenças e as condições permitam, um segundo dia oficial de treino ocorrerá dentro do período de espera da competição.

Calendário completo

Etapa 1: Bells Beach, Victoria, Austrália: 1 a 11 de abril

Etapa 2: Margaret River, Austrália Ocidental, Austrália: 17 a 27 de abril

Etapa 3: Snapper Rocks, Queensland, Austrália: 2 a 12 de maio

Etapa 4: Punta Roca, El Salvador: 28 de maio a 7 de junho

Etapa 5: Saquarema, Rio de Janeiro, Brasil: 12 a 20 de junho

Etapa 6: Jeffreys Bay, África do Sul: 10 a 20 de julho

Etapa 7: Teahupo'o, Taiti, Polinésia Francesa: 8 a 18 de agosto

Etapa 8: Cloudbreak, Fiji: 25 de agosto a 4 de setembro

Etapa 9: Lower Trestles, San Clemente, Califórnia, EUA: 11 a 20 de setembro

Etapa 10: Surf Abu Dhabi, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos: 14 a 18 de outubro

Etapa 11: Peniche, Portugal: 22 de outubro a 1º de novembro

Etapa 12: Banzai Pipeline, Havaí, EUA: 8 a 20 de dezembro