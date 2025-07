Vasco informa lesão do goleiro Léo Jardim após expulsão polêmica

O Vasco informou nesta segunda-feira que o goleiro Léo Jardim sofreu uma lesão na região da costela durante a partida contra o Internacional, no último domingo, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O diagnóstico foi confirmado após exame de ressonância magnética.

De acordo com o boletim médico, o exame apontou alterações contusionais recentes na junção costocondral do último arco costal esquerdo, além de hematomas musculares profundos medindo aproximadamente 3,1 x 2,3 cm. O atleta já iniciou tratamento com o departamento médico do clube.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vasco (@vascodagama)

Aos 40 minutos do segundo tempo, Léo Jardim, que já havia recebido um cartão por retardar um tiro de meta, foi expulso após cair no gramado, num momento em que o Vasco vencia por 1 a 0. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza entendeu a atitude como nova tentativa de cera e não como um indício de lesão.

Após cinco minutos da saída de Léo Jardim, o Vasco sofreu o empate do Internacional.

Confira a nota oficial do Vasco e o laudo do exame:

"O Vasco da Gama informa que o goleiro Léo Jardim foi submetido a exame de ressonância magnética, que identificou alterações contusionais recentes na junção costocondral do último arco costal esquerdo, com hematomas musculares profundos associados, medindo aproximadamente 3,1 x 2,3 cm.

O atleta encontra-se em tratamento intensivo com o Departamento de Saúde e Performance (DESP).

A divulgação do laudo foi autorizada pelo atleta e pelo médico responsável pelo exame.

Confira abaixo o laudo completo do exame realizado em 28/07/2025".

(Foto/Divulgação

Vasco)