Vasco divulga exame que mostra contusão em Léo Jardim, expulso por cera

Do UOL, em São Paulo

O Vasco divulgou um laudo médico mostrando que o goleiro Léo Jardim, expulso por cera nos minutos finais do jogo contra o Inter, sofreu uma contusão na bacia.

O que aconteceu

O clube disse que as imagens identificaram "alterações contusionais recentes na junção costocondral do último arco costal esquerdo". O exame é assinado pelo Dr. Luiz Fernando Schwinden, que autorizou a divulgação do diagnóstico.

Léo Jardim ainda sofreu, segundo o laudo, "hematomas musculares profundos associados". O goleiro está em tratamento intensivo diante do problema e, por enquanto, não há previsão de retorno aos gramados.

Observam-se, em correspondência ao marcador cutâneo, alterações contusionais recentes na junção costocondral do último arco costal esquerdo. Associa-se hematoma musculares em correspondência, notadamente profundos, medindo cerca de 3,1 x 2,3 cm parte do exame divulgado pelo Vasco

O vascaíno tomou o segundo cartão amarelo nos minutos finais de Inter 1x1 Vasco por cera. Na ocasião, os cariocas venciam por 1 a 0 dentro do Beira-Rio, mas cederam o empate diante da desvantagem numérica e já com goleiro reserva em ação.

O árbitro Flavio Rodrigues de Souza expulsou Léo Jardim enquanto ele alegava dores na região das costas — goleiros não podem ser retirados do gramado para o reinício do jogo e são atendidos, obrigatoriamente, em campo.

Na súmula, o juiz relatou que o jogador foi ao chão "sem motivo aparente" após já ter sido advertido com cartão amarelo e "se negou a levantar".